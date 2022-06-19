بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ

منذ دقيقة واحدة
الملك يعقد لقاء ثلاثيا مع الرئيس المصري والعاهل البحريني في شرم الشيخ

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لقاء ثلاثيا بمدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الأحد.
وأعرب القادة، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع الأردن ومصر والبحرين، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد القادة ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد القادة، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، على أهمية تكثيف العمل من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية.
وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
كما تناول اللقاء، الذي يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.
ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر تموز، بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والبحرينيين


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:15

الامن يحذر من صفحات وهمية خادعة تروج لمكرمات ملكية

16:13

اختتام المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2022 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

16:10

محمد العنانزة : كتاب الله منارة تفتح العقول

16:06

جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

15:50

قرار قطعي بالحجز على أحد أقدم اندية عّمان

15:38

بورد أردني للصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة قريبا

15:36

الشكوك يحوم حول مشاركة براء مرعي بالكلاسيكو

15:35

طلبة قسم التحريك والوسائط المتعددة في فيلادلفيا يزورن متحف جلعد الثقافي‎‎

15:35

أعلن عن فعاليات دورته الـ30 تحت شعاره الثابت “الأردن تاريخ وحضارة”

15:21

643 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع.. ولا وفيات

15:13

الخيار الأردني تهديدٌ جدّي

15:12

تجارة الاردن تنظم المنتدى العربي الأول للحلي والمجوهرات

14:57

بعد ارتفاع أسعاره .. وقود مسروق للبيع على الإنترنت بأمريكا

14:48

“حزب الانصار” في الاغوار الشماليه

14:48

بريطانيا على موعد مع أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ 30 عاماً

14:40

الدغمي يبحث سبل تعزيز أواصر العلاقات مع كوريا الجنوبية

14:21

فيلادلفيا تستعد لإقامة حفل تسليم جوائز الجامعة‎‎

14:06

بعد ادعاء فتيات بتعرضهن للاعتداء.. الأمن يحقق

14:02

استقالة ابو طعيمة من تدريب الحسين والاستعانة بمدرب ألماني

13:57

تطبيق برنامج توصيل الأدوية في مركز صحي اللويبدة وأبو نصير

13:53

سماوي : تكلفة مهرجان الفحيص نحو 400 ألف دينار

13:47

تجار الماشية في قطر يكثفون مستورداتهم من الأردن

13:41

السياحة الوافدة : 70% حجوزات المكاتب خلال الموسم المقبل

12:38

الملك إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري والعاهل البحريني

12:35

أسرة الفيصلي تتغنى بإنجازاته في احتفال مهيب

12:33

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب قلقيلية

12:30

توصية بتحويل شراء أسهم من شركة تطوير العقبة للفساد

12:22

أبناء الأردنيات والمطلقة والأرملة فئات مشمولة بدعم التعرفة الكهربائية

12:17

العضايلة ينفي فصل موظفين من حزب جبهة العمل

12:14

موظفو البنك الأردني الكويتي يزرعون 200 شجرة مثمرة بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة

12:11

سائقو سرافيس على خطوط حيوية يتوقفون عن العمل

12:10

مسؤول أوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو خاركوف

12:02

مجدداَ .. تسريبات الوثائق تضرب الأردنيين

12:01

عام مضى «تحديث المنظومة السياسية».. وما زالت الماكينة تهدر

11:51

مشروع بحثي أردني يفوز بجائزة عالمية

11:50

قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ

11:21

الكويت تدرس منع تأشيرات 10 دول أغلبها أفريقية

11:10

الأرصاد تحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

11:01

الاقتصاد الرقمي توضح حول منصة تسجيل الصف الأول

10:54

الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على أزمة غلاء المعيشة

10:46

الضمور: بدء صرف مخصصات دعم ارتفاع المحروقات الشهر المقبل

10:42

قائد الجيش البريطاني يدعو للاستعداد لحرب عالمية ثالثة مع روسيا

10:02

بلدية إربد: إنهاء خدمات 80 موظفا وتوقف شكاوى الرشوة

09:57

الأشغال : عطاءين لتأهيل الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي

09:52

تمديد فترة تعديل فواتير الكهرباء المشمولة بالدعم

09:49

ضبط آلية ثقيلة تضع لوحات غير مشروعة ومنتهية الترخيص منذ 13 عاما

09:43

ابو عاقولة : رؤية التحديث الاقتصادي طموحات مشروعة في قطاع منظومة النقل والخدمات

09:40

أسبوعان يفصلان الأردنيين عن بشائر بئر السرحان

وفيات

وفيات الاحد 19-6-2022نعي فاضل: الشاب عهد محمد محمود الحامدالحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة الشاب عهد ملكاوي من مدينة اربدوفيات الجمعة 17-6-2022وفيات الخميس 16-6-2022