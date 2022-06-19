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جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

منذ 30 ثانية
جرشيون يشكون حرمانهم الاستفادة من حديقة باب عمان

وطنا اليوم:أكد جرشيون أنهم محرومون من الاستفادة من حديقة باب عمان، والتي تعد المتنفس الأفضل والأقرب لهم، بعد أن لجأت بلدية جرش الكبرى الى تشغيلها من خلال مستثمر يتقاضى أجورا من المرتادين
واشتكى أحد المواطنين من مدينة جرش حرمان الأهالي في جرش من الاستفادة من حديقة باب عمّان العامّة كمتنفس لهم، والتي بنيت من قبل وزارة السياحة والديوان الملكي، حيث بينوا أن أحد المستثمرين قام باستيفاء رسوم دخول عليها، وذلك إثر توقيع رئيس أسبق لبلدية جرش عقد مع المستثمر لمدّة 30 عاماً لاستثمارها كمدينة ألعاب.
وقال المواطن “إن حديقة باب عمان مشروع تنموي حديث وترفيهي، ولكنها الآن في قبضة مستثمر”

وزارة السياحة توضح
من جهته، أكد مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة ذلك، موضحاً أن وزارة السياحة قامت برفع قضية ضدّ بلدية جرش الكبرى منذ 5 سنوات ما زالت منظورة أمام المحاكم للمطالبة بفسخ هذا العقد، وإعادة الحديقة باعتبارها حديقة عامة لجميع سكان مدينة جرش، حيث أدى هذا الاستثمار إلى تشويه صورة المدينة السياحية.
وبين الخطاطبة بأن هذه الأرض كانت ملكيات خاصة للمواطنين، وقامت وزارة السياحة باستملاكها لتكون حديقة عامة لسكان المدينة، وذلك بالتعاون مع الديوان الملكي العامر.
وعلى إثر سلوكيات سلبية وبيع عشوائي داخلها، قامت وزارة السياحة بتسليمها لبلدية جرش الكبرى المسؤولة عن جميع الحدائق باعتبارها صاحبة الاختصاص، إلا أن الأخيرة قامت بتوقيع عقد مع مستثمر لمدّة 30 عاماً، مما غيّر الوضع القائم لها من حديقة عامة إلى استثمار مما شوه صورة المدينة السياحية، وفق الخطاطبة.


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