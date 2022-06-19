سماوي : تكلفة مهرجان الفحيص نحو 400 ألف دينار

وطنا اليوم:قال مدير مهرجان الفحيص أيمن سماوي، الأحد، إن كلفة المهرجان تصل إلى نحو 400 ألف دينار، ومطلوب تأمين 300 ألف دينار من هذه الكلف من خلال الشركات الداعمة.

وأضاف سماوي خلال مؤتمر صحفي، أن “المهرجان يعتمد بنسبة 60-65% من إقامته على الداعمين، وهذا تحد يتكرر كل عام”، مؤكداً أن التحدي الأساسي هو التحدي المالي.

وأوضح أن مهرجان الفحيص يختلف عن باقي المهرجانات كون رواده من العائلات، وبالتالي توفر الفعاليات التي تناسب ذلك.

وأعلن أن “المهرجان سينطلق هذا العام بتاريخ 10 آب/أغسطس وحتى 17 آب/ أغسطس، وستحمل الفعاليات الفنية أكثر من لون سواء الطربي أو الشعبي أو ما شابه ذلك”.

وتابع: “الافتتاح روحه تتحدث عن الأردن ودائماً فلسطين موجودة في الوجدان حيث سنتحدث عن فلسطين والوصاية الهاشمية وكذلك عن مدينة الفحيص”.

وأشار سماوي إلى مشاركة دار الأوبرا المصرية بما لا يقل عن 40 عازفاً من الأوركسترا التابعة لدار الأوبرا بالإضافة إلى مطربي دار الأوبرا هذا العام.

وذكر أن شخصية هذا العام هي حديثة الخريشة، والمكرم هذا العام معروف البخيت، بالإضافة إلى حفل تأبين للراحل جريس سماوي بالتعاون مع جمعية الحضارة العربية.

سماوي كشف عن استخدام تقنية جديدة هذا العام متمثلة بنظام “بروجيكترات” بحيث يتم العمل على المسرح بطرق نظام ثلاثي الأبعاد.