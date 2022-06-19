عاجل | نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات

وطنا اليوم_انتخب المهندس نهار السعيدات نقيبا لنقابة المحروقات في الانتخابات التي جرت أمس السبت، بحسب رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات مصطفى العتوم.







وقال العتوم، في بيان، اليوم الأحد، إنه تنافس على موقع النقيب المهندس نهار السعيدات ومحمد القطاونة، وبعد الانتهاء من عملية الفرز، تقدم السعيدات على منافسة بأعلى الأصوات.

