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أول تعليق من عائلة عادل إمام على اتهامات نجلاء فتحي

منذ دقيقة واحدة
أول تعليق من عائلة عادل إمام على اتهامات نجلاء فتحي

وطنا اليوم:في أول تعليق لأحد أفراد عائلة الفنان المصري عادل إمام على التسريب الصوتي المنسوب للفنانة نجلاء فتحي، والذي هاجمت خلاله “الزعيم”، أبدى شقيقه، المنتج عصام إمام، اندهاشه من كثرة “الشائعات التي تطال النجم المصري خلال الفترة الأخيرة”.
يأتي ذلك بعد أن انتشر تسريب صوتي، مساء الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022، ضجت على أثره مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، للفنانة نجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام، وتتهمه بأنه “منافق وناشر للفساد”، مع الإشارة إلى أن التسجيل الصوتي يعود إلى عام 2012.
عصام إمام قال لموقع “البوابة نيوز” المصري: “بصراحة الواحد مش ملاحق، كل شوية شائعات شكل، مرة على صحته وإصابته بكورونا، وشائعات أن حالته حرجة، وشائعات قديمة يعاد انتشارها”.
بخصوص التسجيل الصوتي قال شقيق عادل إمام: “لم أتابع بصراحة هذا الفيديو أو التسريب الصوتي، ما قيل لى إن الفنانة نجلاء فتحي تهاجم من خلاله الزعيم، ولا أدرى ماذا تريد السوشيال ميديا وما هدفها من التشهير بنجم كبير منح حياته للفن”.
كما تابع قائلاً: “أنا لا أعتقد أن فنانة كبيرة بحجم نجلاء فتحي تفعل ذلك، حيث تربطنا بها علاقة وطيدة، ومش عارف أقول على ما يحدث غير أنه شيء عجيب، وإذا كانت السوشيال ميديا يرضيها أنها من وقت لآخر تشهِّر بنجم كبير أخلص لفنه وجمهوره بهذا الشكل، فهذا شيء مؤسف للغاية”.

نجلاء فتحي تهاجم عادل إمام
كانت نجلاء فتحي قالت خلال التسريب، الذي يبدو أنه اتصال هاتفي مع أحد الصحفيين: “إن الشعب هو من صنع عادل إمام”. وأضافت: “يا عادل إمام اللي عملك هو الشعب.. اللي دفع فيك تذكرة ووصَّلك للملايين هو الشعب”.
خلال التسريب، تصف فتحي أعمال الفنان الملقب بـ”الزعيم” بأنها “فساد لمحاربة الفساد.. يعني طلّع الفاسد بالآخر هو الرابح”. وقالت: “40 سنة وأنت بتشرّب الناس اللي أنت عايزه.. اللي الدولة عايزاه”.
في التسريب الصوتي أشارت فتحي إلى بعض أعمال إمام، وخصّت منها “السفارة في العمارة”، وقالت ما معناه إن إمام يدسُّ السم في العسل “بيدّي العسل المرّ”، في إشارة إلى بعض أعماله التي خصّت منها “السفارة في العمارة”.
كما لفتت إلى أن إمام حاول من خلال الفيلم الترويج للتطبيع مع إسرائيل، مضيفة: “في النهاية بقول برسالة إن علاقتنا بإسرائيل هي اللي هتكون أفيد”.
بينما في تسريب صوتي آخر، قالت نجلاء فتحي إن عادل إمام “يحارب الجماعات الإسلامية، وما زال”، مستشهدة بحكاية في هذا السياق مع الفنان المصري الشهير.


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