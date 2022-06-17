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الفنان الأردني الكبير هشام هنيدي في ذمة الله

منذ 18 ثانية
الفنان الأردني الكبير هشام هنيدي في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، الفنان الأردني هشام هنيدي.
والراحل هنيدي من مواليد عام 1946، ونال البكالوريوس في الحقوق من القاهرة سنة 1969 وكذلك الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو سنة 1980، وبدأ مشوارة الفني في منتصف الستينات بحيث قدم في التلفزيون العديد من الاعمال الاجتماعية والتاريخية والبدوية.
لم يأخذ مساحته في الدراما وعاد لتركيب صوته على الأفلام الوثائقية ومسلسلات “الانمي”، أشهر الشخصيات الكرتونية التي قدمها كانت في “مغامرات بسيط”.


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