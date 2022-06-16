مشروع لتركيب كاميرات مراقبة جديدة بعمّان لرصد سلوك السائقين

وطنا اليوم:كشفت الخطة الاستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026، عن مشروع الرقابة الآلية الذكية على الحركة المرورية في العاصمة عمّان.

ووفق الاستراتيجية تتجه الأمانة إلى تبني مشروع رقابة آلية ذكية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي للتعرف عل المركبات ولوحاتها من خلال تركيب كاميرات “مخالفة” ترصد السرعة وقطع الإشارة الحمراء وسلوك السائقين.

ووفق ما ذكرت الأمانة في الاستراتيجية، فإن ذلك يهدف لتحسين الانسيابية المرورية وتقليل أعداد حوادث السير في البؤر الساخنة والتي قد ينجم عنها إصابات أو وفيات.

وتقدر قيمة المشروع الذي تقوم عليه إدارة عمليات المرور بأمانة عمّان، نحو 8 مليون دينار، وسينفذ ما بين الأعوام 2022 إلى 2024.

ولم تكشف الأمانة بدء التطبيق الفعلي المحدد لعمل مشروع الرقابة الآلية الذكية على الحركة المرورية بالعاصمة عمّان.

وأطلقت أمانة عمّان الأسبوع الحالي، استراتيجيتها للأعوام 2022-2026، والتي تتضمن 212 مشروعا ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفا استراتيجيا بكلفة اجمالية 918 مليون دينار