الفايز: أنا داخل المنصب وخارجه نفس الشخص

وطنا اليوم – اشار رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز إلى أن الاردن منيع ومؤسسة العرش هي الحافظ للنسيج الوطني والملك يعمل لصالح الشعب والمؤسسات الاردني قوية.

وأضاف عبر برنامج نيران صديقة الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري عبر عمان تي في، أن الأردن سيتجاوز الازمات بالأفعال وليس بالأقوال.

وتابع: أنه يوجد في الأردن مناطق غير مستغلة زراعيا ومنها وادي عربة والبادية الشمالية والمدورة والديسة، مؤكدا أنه يملك تقارير دولية ومنها من جهة المانية لوجود 2،5 مليار متر مكعب من الجيزة إلى الحسا.

وأشار إلى أنه يقال ان المياه المذكورة ملوثة لكن يوجد تقنيات حديثة لتنقية المياه، مشددا على ضرورة التعاون ما بين السلطات كافة لاستخراج هذه المياه وانشاء المشاريع التي ستستهام في حل مشكل البطالة

وأكد أنه يوجد أراض مملوكة للدولة يجب ان توزع بعدالة على جميع فئات المجتمع.

وشدد على أنه يؤيد مخرجات ورشة العمل الاقتصادية.

ولفت إلى أن توجه جلالة الملك عبدالله الثاني هو حكومة وبرلمان حزبي، مبينا أن العشيرة يجب أن تكون مكونا اجتماعيا عندما نصل إلى تطلعات جلالة الملك، فالمجتمع الأردني بكافة أركانه من العشائر.

وأكد أنه منذ بدأ حياته السياسية لم يتغير فما يقوله بجلساته الخاصة يقوله باللقاءات فهو داخل المنصب وخارجه نفس الشخص.

وبين أن هناك قلة تدنت أخلاقهم لدرجة غير مسبوقة، موضحا أن المواطن لا يثق بالمسؤول، مشيرا إلى أن الاسرائيليين تلكؤا عند توقيع اتفاقية التعاون الثلاثي بين الأردن والإمارات وإسرائيل وهو ما كان يجب اعلانه وهو ما كان يجب اعلانه.