العفو الدولية تنتقد منع الاردن عرض فلم Lightyear

وطنا اليوم:انتقدت منظمة العفو الدولية قرار الأردن ودول عربية أخرى منع عرض فيلم Lightyear بسبب قبلة بين امرأتَيْن.

وقالت المنظمة عبر مواقع التواصل : منعت 8 دول على الأقلّ، منها السعودية، و الإمارات، و الكويت، و لبنان، و عُمان، و الأردن عرض فيلم Lightyear بسبب مشهد تظهر فيه قبلة بين امرأتَيْن.

وأضافت : يقوّض هذا المنع حرية التعبير ويشكّل إهانة لمجتمع الميم.

وتابعت المنظمة : لا يجوز فرض الرقابة على تصرّف معبّر عن الحب بين شخصَيْن مثليَيْن أو اعتباره جريمة

واردفت : الحب هو حق من حقوق الإنسان .

يذكر ان هيئة الإعلام قررت منع عرض الفيلم التحريكي “Lightyear” في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري.

وجاء قرار الهيئة لتضمين الفيلم مشاهد لمثلية جنسية بين امرأتين، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام، بالإضافة إلى لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

وقالت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، إن قرار الحظر جاء حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسئ للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك انفادا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص: على “ يراعى عند إجازة المصنف؛ 4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الانحراف أو الإساءة للنظام العام”, وأحكتم المادة (7/ب) من النظام والتي تنص على:” منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه”.

واتخذ القرار بعد أن تمت مراجعة محتوى الفيلم والتأكد من كون وجود مثل هذه المشاهد يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات التي تحكم عمل الهيئة