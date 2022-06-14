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19:11
الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة
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الفنان الاردني حسين طبيشات الذي عرفه الاردنيين بالعم غافل يتماثل لشفاء بعد ان اجرى عملية القسطرة
منذ 8 دقائق
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24 ساعة
19:19
السعودية توجه للتباحث مع الأردن في مجال الطاقة
19:15
“جيدكو” تطلق فرصا لدعم 50% من كلف النقل للصادرات الزراعية
18:01
خبراء: السياسة النقدية خط أحمر وادارتها تنحصر بالمركزي كما يراها
17:00
انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة للثلث الأول
16:54
عماد الدين أديب يبشّر بسيناريوهات كارثية للمصريين
16:37
أعمال حفريات تكشف عن كهوف رومانية في الزرقاء
16:28
التنمية: تغليظ العقوبات يحد من أعداد المتسولين
16:24
الملك يؤكد على أهمية التوسع في الحدائق العامة
16:16
كيف يُعلّم الكويتيّون أطفالهم بُغض دولة الاحتلال
16:12
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16:06
محافظ البنك المركزي يتوقع بلوغ معدل التضخم بالأردن 3.8%
15:55
صندوق توفير البريد يؤجل قسط شهر حزيران
15:30
العجارمة ينفي : لا حصص سياسية في الجدول المدرسي
15:26
خلال زيارة بايدن للسعودية.. قمة أمريكية خليجية أردنية مصرية عراقية
15:26
عاجل- زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية في 15 من شهر تموز القادم
15:19
21.2 دينارا سعر “تنكة” البنزين بعد 4 رفعات حكومية
15:17
الفيصلي ينجز تحضيرات الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيسه
15:13
قبيلات : حصتان سياسيتان ضمن المناهج في المدارس
15:08
كابيتال بنك ينفذ حملة لموظفيه للتبرع بالدم
15:02
العجارمة يستذكر المغفور له الملك الحسين بن طلال في احتفال تربية الطفيلة
14:33
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14:28
إنشاء صوامع للحبوب بمنحة إماراتية لتعزيز المخزون الاستراتيجي
14:25
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14:21
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13:11
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13:02
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12:55
حفل زفاف أسطوري لمسؤول مصري يثير جدلا واسعا
12:46
مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل القروض الشخصية لشهر حزيران
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11:55
خبراء: تطبيق جميع بنود قانون نقل الركاب سيحسن أداء منظومة النقل
11:48
وزير مياة اسبق يخالف الحكومة: تفريغ السدود كان خطأ إدارياً كبير
11:33
رئيس مجلس المفوضين في العقبة يطلب شراء 6 سيارات جديدة
11:25
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11:11
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السعودية تقرر رفع الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا
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اشتراك واحد يحول دون حصول أسرة المعلمة ربى على راتبها التقاعدي
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