منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الأردن

وطنا اليوم:قررت هيئة الإعلام منع عرض الفيلم التحريكي Lightyear في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري، وذلك لتضمينه مشاهد لمثلية جنسية بين امرأتين، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام.، بالإضافة إلى لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

وجاء القرار حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسئ للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك انفادا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص:

على “ يراعى عند إجازة المصنف؛ 4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الأنحراف أو الإساءة للنظام العام”, وأحكتم المادة (7/ب) من النظام والتي تنص على:” منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه”.

وعليه جاء القرار بعد أن تمت مراجعة محتوى الفيلم والتأكد من كون وجود مثل هذه المشاهد يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات التي تحكم عمل الهيئة