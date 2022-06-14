بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الأردن

منذ 3 ثواني
منع عرض فيلم حارس الفضاء Lightyear في الأردن

وطنا اليوم:قررت هيئة الإعلام منع عرض الفيلم التحريكي Lightyear في جميع دور العرض السينمائي بالمملكة ومحلات تداول المصنفات منذ تاريخ 13 من الشهر الجاري، وذلك لتضمينه مشاهد لمثلية جنسية بين امرأتين، مخالفا بذلك القوانين الناظمة لعمل هيئة الإعلام.، بالإضافة إلى لعدم التزام الشركة الصانعة والموزعة للفيلم بالحذف المشروط لإجازته قبل العرض.

وجاء القرار حفاظا على قيم المجتمع الأردني من أية تشوهات تسئ للنظام العام أو الآداب العامة، وذلك انفادا لأحكام المادة ( 4//أ/4) من نظام المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 وتعديلاته، والتي تنص:

على “ يراعى عند إجازة المصنف؛ 4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز أو مروجة للإباحية أو الأنحراف أو الإساءة للنظام العام”, وأحكتم المادة (7/ب) من النظام والتي تنص على:” منع عرض أي مصنف مخالف لأي من أسس وشروط الرقابة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام أو إيقافه”.

وعليه جاء القرار بعد أن تمت مراجعة محتوى الفيلم والتأكد من كون وجود مثل هذه المشاهد يعد مخالفة صريحة لأحكام التشريعات التي تحكم عمل الهيئة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

09:25

الأوبئة: الوضع الوبائي مطمئن ومستقر ولا عودة إلى أي إجراءات

09:20

الجيش ينفذ تمرينا أمنيا مشتركا في مأدبا

09:17

وفيات الثلاثاء 14-6-2022

09:12

التمهيد لمستقبل أكثر اخضرارا في الأردن

08:30

البنوك المركزية مستمرة بحربها لكبح التضخم

07:11

أول فوج حجيج يدخل مكة المكرمة

06:50

ثلاث وقائع والمخفي أعظم

05:46

قصر برقع

05:39

حكومة إسرائيل على شفا الانهيار بعد انسحاب عضو بالكنيست

05:33

خبراء لا يستبعدون انتقال «جدري القردة» عبر الهواء

05:24

السعودية تستحدث تسجيلا الكترونيا للحج للقضاء على “الاحتيال”

22:28

الضريبة: لا اعفاء للغرامات

22:18

عاجل .. تنكة البنزين 90 ستتجاوز 20 دينارا أردنيا

22:05

اجتماعيات السياحة واقتصادياتها!

21:40

الاتحاد يوافق على طلب الوحدات لموقعة الفيصلي

20:54

الشبول : لا رفع على أجور النقل في الاردن

20:53

بايدن: زيارتي للسعودية لا تتعلق بالطاقة والنفط … إنها تتعلق بالأمن القومي لإسرائيل

20:42

تأجيل أقساط السلف الشخصية لمرتبات الأمن العام

20:39

الحكومة: أسعار الخبز لن تُمس وهناك اختلاف على الحليب

20:26

في مشهد غريب .. قطيع من الذئاب في السعودية

20:14

الشبول: تصريحات وزير الداخلية صحيحة وهناك أربع رفعات

20:13

الشبول يؤكد: 4 رفعات قادمة على أسعار المحروقات

19:44

معلومات عن قلعة عجلون ستشدك لزيارتها

19:30

توقع ارتفاع أسعار الالبان في الأردن 20%

19:21

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

19:17

المركزي الآردني : معدل التضخم ما يزال ضمن حدود معقولة

19:10

الخير والشر في مقلى واحد (1-2)

18:35

مباحثات اردنية مصرية للتعاون في مجال المناطق اللوجستية

18:27

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

18:27

مقال لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الاسبق يثير ضجة قبيل زيارة بايدن للمنطقة

18:20

الكايد: مشاريع التصنيع والأمن الغذائي أولوية لدعم جيدكو

17:07

الملك يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع العراق

17:05

“فيلادلفيا ” تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي‎‎

16:57

الإحتلال يمنع الأسير الأردني أبو خضير من العودة للأردن

16:56

  المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

16:52

مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك

16:51

بيان هام من الأمن حول انتحار شاب باحراق نفسه

16:49

محمود عباس يتقدم بالشكر من القسوس

16:46

تأجيل اقساط صندوق الائتمان العسكري لشهر حزيران

16:30

‏بسبب التهديد الإيراني .. لبيد للإسرائيليين: غادروا تركيا فورا

16:24

مطار دمشق خارج الخدمة لليوم الرابع.. وتوضيح بشأن التذاكر

16:11

مهيدات: اجراءات مشددة ولا تهاون مع مخالفي الغذاء والدواء

16:07

أورنج الأردن تدعم خمس شركات ريادية لحضور مؤتمر VivaTech

15:54

استيتية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأثاث في الأردن

15:52

تركي آل الشيخ ضمن الرابحين من صفقة ليفربول التاريخية

15:44

مارسيلو باكيا: صنعت التاريخ في أفضل ناد بالعالم

15:44

وكأنّ ماكدونالدز لم يكن .. كيف أثبت الروس أنه يُمكن التخلّي عن أمريكا

15:36

غوغل في ورطة .. محادثة مسربة تكشف وجود روبوت بإدراك طفل

وفيات

وفيات الثلاثاء 14-6-2022وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه