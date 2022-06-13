منع فيلم ديزني Lightyear من العرض في عدة دول عربية

وطنا اليوم:أثارت شركة ديزني الجدل، مؤخراً، بعد انتشار مقطع فيديو لرئيسة الشركة تتحدث فيه عن أهمية ظهور المزيد من الشخصيات مثلية الجنسية في أفلام ديزني، خاصة أن رئيسة الشركة، كاري بيرك، هي أمّ لطفلين، أحدهما متحول جنسياً، والآخر ثنائي الميول الجنسية.

وتحدثت بيرك عن وجود عدد قليل من الشخصيات المثلية في أفلام ديزني، وأكدت أنهم يعملون على زيادة تمثيل الشخصيات مثلية الجنسية في أفلامهم، وقد ظهر آخر تلك الشخصيات في فيلم Lightyear الجديد الذي تم عرضه للمرة الأولى في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2022.

تدور أحداث فيلم Lightyear حول رائد الفضاء “باز لايتيير”، المعروف في العالم العربي باسم “باز يطير”؛ إذ ظهرت شخصيته في سلسلة أفلام ديزني الشهيرة Toy Story؛ حيث يحاول باز، العالق على أحد الكواكب مع طاقمه، إيجاد طريقة للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، وفي تلك الأثناء يواجه الكون تهديدات يتصدى لها باز.

أما المشهد المثير للجدل في فيلم الأطفال Lightyear، فهو مشهد قُبلة جمعت شخصيتين مثليتين في الفيلم.

وعلى أثر ذلك المشهد، تم الإعلان عن منع عرض الفيلم في عدد من الدول العربية، منها الإمارات ومصر والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية.

ولم يكن لدى تلك الدول خيار سوى منع الفيلم من العرض؛ إذ رفضت شركة ديزني حذف مشهد القبلة من الفيلم.