بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

منذ ثانيتين
الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إنه عقد مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي مباحثات وصفها بالناجحة والمثمرة.
وأضاف الدغمي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مجلس النواب الاثنين، أنه بحث مع الحلبوسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تطابقا بالموقف في كافة البرلمانات العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وبين الدغمي أنه تم الحديث عن مختلف المشاريع وخصوصا بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، لافتا إلى أن الحلبوسي وعد بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن خاصة أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.
وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، من جهته إن العلاقة بين الأردن والعراق متينة، مشددا على ضرورة تعزيزها .
وبين أن هناك تحديات عن المستوى الإقليمي، وزاد “علينا أن نسعى لتذليل العقبات وإزالة التحديات.
وأوضح الحلبوسي أن التعاون الثلاثي يتضمن الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات القادمة تحديات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الغذائية العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
ولفت إلى أن الأردن كان له دور مساند للعراق بمكافحة الارهاب والتخلص من بقاياه .


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:44

مانشستر سيتي يقدم صفقة هالاند

12:41

مكافحة المخدرات تحذر الاردنيين من الشيطان القاتل

12:24

مخطط لإقامة حديقة استيطانية ضخمة بين القدس والبحر الميت

12:23

خياران يمنحان الأردن بطاقة التأهل أمام الكويت

12:07

محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

12:00

أصحاب التاكسي : هناك أمورا تُدبّر بالخفاء ومن خلف الكواليس

11:50

التنمية: زيادة عدد الحضانات يوفر 70 ألف فرصة عمل

11:40

ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة

11:33

حتى لا نخذل الاردن!

11:20

خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

11:12

أيها المتفيهقون والمهرولون، ما خطبكم مع الإسلام والسلام ؟

11:09

الشبول: الاستثناءات بتقاعد موظفي الحكومة لا تتجاوز 5%

11:01

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

09:46

100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

09:40

توجه لالغاء غرامات تأخير دفع الضريبة

09:34

تحويل قضية اختلاس في غرف تجارة للمدعي العام

09:28

الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم

09:25

الرؤية الاقتصادية الأردنية

09:25

منهاج للصف السابع طُبع نهاية الأربعينات .. كتاب مذهل في عقلانيته واستنارته للمرحوم حسني فريز

09:22

فيصل الفايز: الأردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة

09:16

الهوية الجامعة مرة أخرى

09:15

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

09:12

1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة

09:07

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب

09:01

بايدن في المنطقة في تموز

07:40

إلقاء القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما

06:40

عاجل |بدء تساقط الامطار بغزاره في محافظة اربد

06:00

اعلام عبري: جهات امنية تطلب من الاسرائيليين مغادرة تركيا

05:57

دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

05:51

الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

23:59

رئيس جامعة الاسراء يلتقى بأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة

23:25

هل ينجح “الميثاق” في وضع خطط تنفيذية للرؤية الاقتصادية؟

23:06

هل لدى الحكومة مفاجآت سارة؟

21:58

ابوغزالة يكتب:الاعصار القادم في الاقتصاد العالمي

20:57

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

20:51

المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

20:42

الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

20:30

إدارة مدرسة مجمع البحرين تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المعلمة ربى

20:18

رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

20:07

نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

20:00

الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق

19:31

الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022