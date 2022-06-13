الدغمي: الحلبوسي وعدنا بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي إنه عقد مع نظيره العراقي محمد الحلبوسي مباحثات وصفها بالناجحة والمثمرة.

وأضاف الدغمي في مؤتمر صحفي مشترك عقد في مجلس النواب الاثنين، أنه بحث مع الحلبوسي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تطابقا بالموقف في كافة البرلمانات العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبين الدغمي أنه تم الحديث عن مختلف المشاريع وخصوصا بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، لافتا إلى أن الحلبوسي وعد بتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الأردن خاصة أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، من جهته إن العلاقة بين الأردن والعراق متينة، مشددا على ضرورة تعزيزها .

وبين أن هناك تحديات عن المستوى الإقليمي، وزاد “علينا أن نسعى لتذليل العقبات وإزالة التحديات.

وأوضح الحلبوسي أن التعاون الثلاثي يتضمن الربط الكهربائي والتعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن التحديات القادمة تحديات اقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الغذائية العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.

ولفت إلى أن الأردن كان له دور مساند للعراق بمكافحة الارهاب والتخلص من بقاياه .