وطنا اليوم:تستضيف واحة “ايلة” الفنانان محمد رمضان ونانسي عجرم ضيفين على مدينة العقبة في 17 و18 من شهر حزيران الجاري .
وستستضيف واحة ايلة في العقبة الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الاستقلال والاعياد الوطنية .
وبحسب اعلان واحة ايلة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بلغت سعر تذكرة الحفل الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال 280 دينارا للدرجة الخاصة و 200 دينار للدرجة الأولى و160 دينارا للدرجة المتوسطة أما الأخيرة فيبلغ ثمنها 100 دينار.
ونوهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الى ان التذكرة تشمل الحفلين .
واثارت دعوة رمضان الى الاردن ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد واستذكر مراقبون دعوة الاردن للمغنية الكبيرة فيروز ابان الثمانينيات للغناء بمناسبة عيد الاستقلال
محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة
وطنا اليوم:تستضيف واحة “ايلة” الفنانان محمد رمضان ونانسي عجرم ضيفين على مدينة العقبة في 17 و18 من شهر حزيران الجاري .