محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

وطنا اليوم:تستضيف واحة “ايلة” الفنانان محمد رمضان ونانسي عجرم ضيفين على مدينة العقبة في 17 و18 من شهر حزيران الجاري .

وستستضيف واحة ايلة في العقبة الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الاستقلال والاعياد الوطنية .

وبحسب اعلان واحة ايلة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بلغت سعر تذكرة الحفل الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال 280 دينارا للدرجة الخاصة و 200 دينار للدرجة الأولى و160 دينارا للدرجة المتوسطة أما الأخيرة فيبلغ ثمنها 100 دينار.

ونوهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الى ان التذكرة تشمل الحفلين .

واثارت دعوة رمضان الى الاردن ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد واستذكر مراقبون دعوة الاردن للمغنية الكبيرة فيروز ابان الثمانينيات للغناء بمناسبة عيد الاستقلال