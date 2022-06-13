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محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

منذ ثانيتين
محمد رمضان ونانسي عجرم في العقبة

وطنا اليوم:تستضيف واحة “ايلة” الفنانان محمد رمضان ونانسي عجرم ضيفين على مدينة العقبة في 17 و18 من شهر حزيران الجاري .
وستستضيف واحة ايلة في العقبة الفنان المصري محمد رمضان والمغنية اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الاستقلال والاعياد الوطنية .
وبحسب اعلان واحة ايلة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك بلغت سعر تذكرة الحفل الذي سيقام بمناسبة عيد الاستقلال 280 دينارا للدرجة الخاصة و 200 دينار للدرجة الأولى و160 دينارا للدرجة المتوسطة أما الأخيرة فيبلغ ثمنها 100 دينار.
ونوهت الجهة المسؤولة عن تنظيم الحفل الى ان التذكرة تشمل الحفلين .
واثارت دعوة رمضان الى الاردن ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد واستذكر مراقبون دعوة الاردن للمغنية الكبيرة فيروز ابان الثمانينيات للغناء بمناسبة عيد الاستقلال


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