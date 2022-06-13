بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

منذ 3 ثواني
الشونة الشمالية: مبنى المدينة الحرفية مغلق منذ 10 أعوام بلا استثمار

وطنا اليوم:رغم مرور 10 أعوام، ما يزال مبنى مشروع المدينة الحرفية في منطقة بلدية معاذ بن جبل بالشونة الشمالية، متروك على وضعه دون ان يتم استثماره والاكتفاء بإغلاقه، بعد ان تبين للبلدية صعوبة تشغيله لمحدودية سعته وبعده عن الخدمات الأساسية التي يحتاجها الحرفيون.
معضلتا السعة والبعد، يبدوا انهما غابتا عن أفكار القائمين على المشروع حينها، فيما يبقى التساؤل حول أسباب انتظار كل هذه السنوات دون تعديل فكرة المشروع بأخرى تتناسب وطبيعة المبنى وموقعة.
وفيما يضيف ريئس البلدية الحالي المهندس ساري العبادي مشكلة أخرى ظهرت بالمبنى تتمثل بظهور تشققات بالجدران وهبوط بالأرضيات، تستمر المطالبات بضرورة الالتفات للمشروع ومحاولة استثماره بدلا من تركه على هذا الحال.
ووفق سكان بالمنطقة، فإن المبنى المهجور منذ سنوات والمكون من 24 محلا، أصبح مرتعا لذوي الأسبقيات، لغياب الرقابة عنه، متسائلين عن أسباب عدم استغلاله لفتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل كتحويله بعد عمل تحسينات عليه الى مصنع عصائر حمضيات، أو مصنع رب البندورة.
واعتبروا ، أن ترك المبنى على حاله دون استغلال يتعارض مع الاهداف المنشدودة لتنمية المنطقة، التي تعد من المناطق الأشد فقرا، وتحتاج إلى مشاريع تنموية تحد من البطالة المنتشرة بين الشباب.
وقال المواطن علي البشتاوي إن البناء التابع لمشروع المدينة الحرفية مهجور منذ سنوات، وأصبح ملاذ ومكانا مناسبا لذوي الاسباقيات لممارسة سلوكيات خاطئة، كما تحول محيط المبنى الى مكب للنفايات والتخلص من الذبائح وجلودها، إضافة إلى أن ترك المبنى مهجور الحق اضرارا ببنيته التحتية حيث بدت أجزاء منه تالفا، ويحتاج إلى إعادة تأهيل، قائلا، “المبنى لم يسلم من عمليات العبث وسرقة مواد التشطيب التي كانت بداخله نتيجة تركة دون رقابة”.
وقال المواطن محمد التلاوي من منطقة الشونة الشمالية، لا بد من استغلال المبنى في مشاريع استثمارية اقتصادية تسهم بحل جزء بسيط من المشاكل التي تواجة اللواء وفي نفس الوقت ترفد ميزانية البلدية ولو بمبالغ بسيطة، مقترحا ان يتم استغلال الموقع بتحويله إلى مصنع زراعي أو مصنع منتوجات أو مركز تدريب يساعد الشباب في كسب خبرة تؤهلهم لدخول سوق العمل.
بالعودة إلى رئيس البلدية العبادي، فانه يرجع عدم تشغيل المشروع، رغم أهميته في تحقيق السلامة البيئية وجمالية المنطقة، إلى محدودية عدد المحال الموجودة بالمبنى والبالغة 24 محلا، إذ لا تكفي لكافة المحال الحرفية الموجودة باللواء، إضافة إلى بعدها عن الخدمات الأساسية التي يحتاجها أصحاب المهن.
ويضيف العبادي، أن مبنى المشروع شهد على مدار سنوات تصدعات ما تزال مجهولة السبب في جدران المحال وأسقفها، رغم محاولات البلدية العديدة لمعرفة الأسباب التي أدت الى ذلك، مشيرا الى ان جميع التخمينات والتوقعات لم تمكن كادر البلدية من معرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت الى هذه التصدعات والتي الحقت اضرارا في جدران المبنى وهبوطات في أرضيته.
وأشار إلى أن الكلفة المالية العالية للمشروع، والتي بلغت حوالي 300 ألف دينار رغم تواضعه، وكانت تطمح البلدية أن توفر لها دخلا إضافيا لمواجهة عبء المديونية العالية في موازنتها.
وأكد أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تحد من البطالة المنتشرة بين الشباب في اللواء، الا أن الإجراءات الروتينية تعيق العديد من الأهداف، رغم وجود العديد من الأفكار لدى شباب المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الأفكار في حال ترجمتها على أرض الواقع ستعمل على التخفيف والحد من البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب.
وتعتبر بلدية معاذ بن جبل والتي يسكن مناطقها حوالي 60 ألف مواطن، من البلديات الرئيسة جراء وجود العديد من المستشفيات المركزية والدوائر الحكومية في منطقة الشونة الشمالية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:55

كاتب سعودي يثير جدلًا واسعًا بترويجه للوطن البديل

10:36

سباق التسلح النووي.. تقرير يحذر من خطر يهدد العالم

10:29

تنمية أموال الأيتام تقرر تأجيل قسط حزيران

10:03

سلطة وادي الأردن: نسبة تخزين مياه الشرب شبه معدومة

09:57

وفيات الاثنين 13-6-2022

09:53

العثور على نقش أثري يوثق تولي عثمان بن عفان خلافة المسلمين

09:46

100 ألف دينار خسائر منتجي بيض المائدة يومياً

09:40

توجه لالغاء غرامات تأخير دفع الضريبة

09:34

تحويل قضية اختلاس في غرف تجارة للمدعي العام

09:28

الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحم

09:25

الرؤية الاقتصادية الأردنية

09:25

منهاج للصف السابع طُبع نهاية الأربعينات .. كتاب مذهل في عقلانيته واستنارته للمرحوم حسني فريز

09:22

فيصل الفايز: الأردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة

09:16

الهوية الجامعة مرة أخرى

09:15

انخفاض ملموس على درجات الحرارة الإثنين

09:12

1500 وظيفة في مصانع ألبسة بالكرك والطفيلة

09:07

أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لضغوط من الغرب

09:01

بايدن في المنطقة في تموز

07:40

إلقاء القبض على شخص قتل زوجته إثر خلافات بينهما

06:40

عاجل |بدء تساقط الامطار بغزاره في محافظة اربد

06:00

اعلام عبري: جهات امنية تطلب من الاسرائيليين مغادرة تركيا

05:57

دريد لحام يثير السعوديين بحديث له .. تفاصيل

05:51

الربابعة في احتفالية اربد: أين الكوره وأبناؤها يا دولة الرئيس ؟ يا وزيرة الثقافة . ؟

23:59

رئيس جامعة الاسراء يلتقى بأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة

23:25

هل ينجح “الميثاق” في وضع خطط تنفيذية للرؤية الاقتصادية؟

23:06

هل لدى الحكومة مفاجآت سارة؟

21:58

ابوغزالة يكتب:الاعصار القادم في الاقتصاد العالمي

20:57

حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة تشرع في تنفيد بعض مشاريع ليبيا الغد برعاية سيف الاسلام القذافي

20:51

المزارع الخاصة بالأردن تطالب بتسريع إجراءات الترخيص

20:42

الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

20:30

إدارة مدرسة مجمع البحرين تكشف تفاصيل جديدة حول وفاة المعلمة ربى

20:18

رئيس الوزراء: اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية حدث وطني بامتياز

20:07

نقيب المهندسين يستقبل وفد الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

20:00

الساكت : لا تناسب حقيقي بين الحد الادنى للأجور وأسعار السلع في الأسواق

19:31

الزراعة تنفي رفع اسعار الحليب : الملف بيد وزارة الصناعة

19:30

ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

19:18

لماذا السفير الأمريكي في معان ..؟

19:14

تأجيل أقساط سلف متقاعدي “الضمان” للشهر الحالي

19:12

صندوق الحج يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين

19:11

الحنيفات :- تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للاقراض الزراعي

19:03

وثيقة/ حكومة الخصاونة ترفع اسعار الحليب

17:20

جامعة فيلادلفيا تشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس‎‎

17:19

أورنج الأردن تسلط الضوء على مبادراتها الداعمة للمرأة في الشركة وخارجها

17:11

ارتفاع إصابات فيروس كورونا 20% خلال أسبوع

17:06

الضمان الاجتماعي يعلن إطلاق برنامج قروض للمتقاعدين

17:01

كهرباء اربد تحذر من تطبيق مزيف باسمها

16:51

ولي العهد يلتقي وزير الثقافة القطري

16:36

الهند تنتقم من المسلمين على طريقة الاحتلال الإسرائيلي

وفيات

وفيات الاثنين 13-6-2022الحواتمة ينعى الوكيل علاء بني ملحموفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022