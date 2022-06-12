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الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

منذ 3 ثواني
الأراضي والمساحة : وثيقة العائلة المالكة افراز وليست بيع وشراء

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور محمد الصوافين، إن أفراد العائلة المالكة هم مواطنون أردنيون يحقّ لهم تملّك الأراضي الخاصة كما أي مواطن أردني آخر.
وأضاف الصوافين في اجابته على استفسارات حول مدى صحة الوثيقة التي يجري تداولها حول قطع أراضي مسجلة باسم أفراد من العائلة المالكة، أن تلك الوثيقة هي “وثيقة افراز”، وهي جزء من معاملة افراز، ويتم فيها فرز ما كان مملوكا أصلا، وهو اجراء كاشف بحصّة الشخص، وليس اجراء منشئا للحقوق.
وأوضح الصوافين أن القيمة المبيّنة في الوثيقة هي “القيمة التسجيلية” للأرض، وهي قيمة الأرض لدى تسجيلها، وليست القيمة الحالية، مشيرا إلى أن قيمة الأراضي التسجيلية عادة ما تكون منخفضة.
ولفت إلى أن قيمة الأرض في السابق كانت تقدّر بقيمة ما تنتجه الأرض من محصول وأكد أن هذه الأراضي هي أملاك خاصة وليست من أراضي الخزينة أو الدولة.


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