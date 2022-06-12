جامعة فيلادلفيا تشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس‎‎

وطنا اليوم:شارك كل من الدكتور سيف عبيدات والمدرس محمد عبابنة من قسم التصميم الداخلي في جامعة فيلادلفيا في ملتقى التصميم الداخلي السادس في جامعة العلوم التطبيقية تحت شعار الاستدامة في التصميم الداخلي و جاء الملتقى ضمن جزأين، الاول جلسة حوارية عن الاستدامة تحدث بها الدكتور سيف عن اهمية الاستدامة ومفهومها وضرورة الاهتمام بنمذجة معلومات المباني وأهمية تصميم فراغ داخلي خال من الأضرار الصحية لتفادي حدوث متلازمة المباني المريضة. والثاني معرض مشاريع التخرج للجامعات المشاركة وكانت مشاركة قسم التصميم الداخلي بأربعة اعمال تنقسم بين الدكتور سيف عبيدات وطلبته في مشروع التخرج والمدرس محمد عبابنة وطلبته في مادة تصميم داخلي (٣) حيث أعرب الجميع عن جودة وقوة مشاريع طلبة القسم وهذا دليل على انجازات القسم وتميزه والذي يثبت حضوره أمام الاقسام المماثلة من الجامعات الاردنية.