المياه: 100 رجل أمن في كل حملة لضبط الاعتداءات على الشبكات

وطنا اليوم:كشف الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، عن مشاركة 100 رجل أمن على الأقل في كل حملة أمنية لضبط الاعتداءات على شبكات وخطوط المياه، بالإضافة إلى العديد من الكوادر والآليات من حفارات وغيرها.

وقال خلال مداخلته على إذاعة” جيش إف إم”، إنه لابد أن يكون هناك مواجهة مجتمعية للمعتدين على خطوط وشبكات المياه، لما له من أثر سلبي على عمليات التزويد المائي للمواطنين.

وأضاف أن الوضع المائي في المملكة حرج، فهناك نقص في كميات المياه في السدود المخصصة لمياه الشرب، بالإضافة إلى تراجع في المصادر المائية مع زيادة في الطلب وارتفاع في درجات الحرارة، وعليه نأمل أن يكون الوضع المائي هذا الصيف مشابهاً لموسم العام الماضي.

وبين أن زيادة الاعتداءات يسبب ضغطاً على المواطن وكوادر المياه، وعليه ندعو المواطنين إلى ترشيد المياه واستخدامها للغايات المخصصة لها.

وأوضح أن عملية التزويد المائي في محافظات المملكة كافة تسير بالشكل المعقول ولا يوجد نقص حاليا في كميات المياه، مشيرا إلى أنه سيتم العبور بموسم الصيف الحالي دون مشاكل في حال تعاون المواطنين ولكن في حال استمرت الاعتداءات فإن الأمور ستكون صعبة.