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النائب حداد : لدينا حكومة فاقدة البوصلة مهمتها بيع الوهم للمواطنين

منذ دقيقتين
النائب حداد : لدينا حكومة فاقدة البوصلة مهمتها بيع الوهم للمواطنين
  • حداد : افتتاح ” مستشفى الإيمان الجديد” هو صوري اعلامي لتسجيل انتصارات حكومية ووزاريه للصحه للبقاء في الحكومه
  • حداد : اجتماعات مكثفة مع الجهات متعددة لتوجية الحكومة إلى الأفضل 

وطنا اليوم – لوزان عبيدات 

قال النائب فريد حداد إن الحكومات الأردنية المتعاقبة أصبحت فاقدة لبوصلة النجاحات ومهمتها الحقيقية بيع ” الأوهام ” للمواطنين .

وأضاف حداد أن مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون لا يرتقي إلى مستوى طموح المواطنين وبحاجة إلى العديد من الأجهزة الطبية قبيل افتتاحه ، مشيرا إلى أن الهرولة بإتجاه الانتصارات الإعلامية تأتي على حساب اداء المستشفى فحسب .

وتابع حداد ” كنت احذر من ذلك طيلة الوقت وللاسف الهروله لافتتاح الطواري والعيادات هو صوري اعلامي لتسجيل انتصارات وانجازات حكومية ووزاريه للصحه للبقاء في الحكومه  وللوقايه من التغيير او التعديل او اعادة التشكيل الحكومي المتوقع ” .

واكد أن هذا الصرح الصحي الكبير الذي طال انتظاره لمدة تزيد على 8 سنوات باتت الحاجة ملحة لتشغيله ليقدم الخدمات العلاجية الطبية اللازمة وفتح جميع التخصصات الطبية والخدمات الأساسية المساندة الأخرى لمرضى محافظة عجلون، لافتا إلى أنهم بأشد الحاجة إلى مستشفى يعمل بشكل كامل دون نقص .

وكشف عن اجتماعات مكثفة مع العديد من الجهات المعنية لتوجية الحكومة إلى الأفضل ومساعدتها على تقديم الخدمات و اتخاذ القرارات بشكل يخدم المواطنين و يجعلهم قادرين على تأمين حياة معيشية ترتقي بطموحه وآماله .

 


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