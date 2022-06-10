البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى مستوى ما قبل الحرب

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5بالمئة، ليصل إلى 9.5 بالمئة سنويا وهو مستوى الفائدة في البلاد قبيل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المركزي الروسي، في بيان صحفي: “في 10 من حزيران 2022 قرر مجلس إدارة البنك المركز الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5 بالمئة سنويا”.

وأضاف البيان: “الأوضاع الخارجية للاقتصاد الروسي ما زالت صعبة وتحد بشكل كبير من النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه يتباطأ التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع كما تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أقل مما توقعه البنك المركزي الروسي في نيسان الماضي”