مالك مزرعة الأبقار ينفي ما جاء في بيان وزارة الزراعة

وطنا اليوم:نفى مالك مزرعة الأبقار نبيل القضاة والتي تعرضت بها ما يقارب 150 بقرة للنفوق، البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة والذي يحمل كثيراً من الأخطاء والذي جانب بها البيان الصحيح، واستغرب صاحب المزراعة صدور مثل هذا البيان من جهة رسمية وصاحبت اختصاص والتي كان من المتوقع منها أن تقف إلى جانب المزارع وليس ضده

وبين القضاة بأنه جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الزراعة بأنها علمت بنفوق الأبقار من الشرطة الملكية للبيئة والسياحة بوجود عمليات ذبح تتم داخل المزراعة بطريقة غير معلومة، والصحيح هو بأن وزارة الزراعة علمت بنفوق الأبقار من قبل صاحب المزراعة ومن خلال اتصال هاتفي فجر الجمعة مع مديرية زراعة المفرق من قبل صاحب المزراعة.

وأضاف صاحب المزراعة رغم الإتصال مع مديرية زراعة المفرق فجر الجمعة ولكن لم تحضر كوادر وزارة الزراعة إلى المزراعة الا مساء يوم الأحد لأخذ العينات والتي مازالت نتائج العينات لم تظهر لغاية تاريخه ولم تحضر كوادر وزارة الزراعة إلى المزراعة بشكل مباشر كما ادعت الوزارة في بيانها ولم تقدم وزارة الزراعة أي نصح أو إرشاد لصاحب الزراعة بل بالعكس أوجدت مديرية زراعة المفرق حالة من الأستعداء لصاحب الزراعة.

وأشار صاحب المزراعة بأن إصرار وزارة الزراعة عن الحديث في بيانها بأنها تقدم الإسناد والإرشاد لصاحب المزراعة رغم تنمر صاحب المزراعة فإنه يؤكد بأن الوزارة لم تقدم له أي اسناد أو إرشاد وان دور وزارة الزراعة كان فقط بإصدار البيان وعرقلة الإجراءات وأنه طلب من الوزارة إرسال العينات إلى مختبرات خارج الأردن لمعرفة أسباب نفوق الأبقار إلا أن وزارة الزراعة رفضت ذلك.

وكشف صاحب المزراعة بأن الوزارة تقوم يوميا بإتلاف كميات الحليب رغم وجود نتائج من المختبرات تؤكد صلاحية الحليب وبأنه غير تالف الا ان الوزارة تقوم باتلاف الحليب حتى بدون الرجوع إلى مؤسسة الغذاء والدواء صاحبت الاختصاص.

صاحب المزراعة طلب من جلالة الملك عبدالله الثاني وهو الملاذ للأردنيين وأصحاب الحاجه بالتدخل السريع لرفع الظلم عنه وفتح تحقيق عادل وشفاف يعرف من خلاله صاحب المزراعة أسباب نفوق الأبقار وسبب الإجراءات التعسفيه التي تقوم بها وزارة الزراعة أتجاه صاحب المزراعة

رغم أن نفوق الأبقار مازال مستمر وخسارة صاحب المزراعة قاربت على المليون دينار أردني و وزارة الزراعة تكتفي بإصدار البيانات لتشويه الحقائق وصورة صاحب الزراعه أمام الرأي العام.

صادر عن مالك مزرعة الأبقار نبيل القضاة 0799935050