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الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

منذ 4 ثواني
الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.


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