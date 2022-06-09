الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.