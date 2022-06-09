وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في صرح الشهيد، بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
الملك يرعى احتفالا أقامته القوات المسلحة في صرح الشهيد
منذ 4 ثواني
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