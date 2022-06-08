مصدر حكومي ينفي فرض رسوم إضافية على المركبات

وطنا اليوم:نفى مصدر حكومي مسؤول في تصريحات اليوم الاربعاء، نية الحكومة فرض أي رسوم جديدة تحت بند “بدل إستخدام طرق” مؤكداً على أن هذه المعلومات ” عارية عن الصحة جملةً ،وتفصيلا “.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أي بند اضافي على البنود الموجودة لترخيص المركبة ،حيث إن بنود استيفاء الرسوم واضحة ،وباقية كما هي.