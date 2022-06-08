وطنا اليوم:نفى مصدر حكومي مسؤول في تصريحات اليوم الاربعاء، نية الحكومة فرض أي رسوم جديدة تحت بند “بدل إستخدام طرق” مؤكداً على أن هذه المعلومات ” عارية عن الصحة جملةً ،وتفصيلا “.
وأكد المصدر أنه لا يوجد أي بند اضافي على البنود الموجودة لترخيص المركبة ،حيث إن بنود استيفاء الرسوم واضحة ،وباقية كما هي.
مصدر حكومي ينفي فرض رسوم إضافية على المركبات
وطنا اليوم:نفى مصدر حكومي مسؤول في تصريحات اليوم الاربعاء، نية الحكومة فرض أي رسوم جديدة تحت بند “بدل إستخدام طرق” مؤكداً على أن هذه المعلومات ” عارية عن الصحة جملةً ،وتفصيلا “.