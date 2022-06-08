بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

جرش.. الينابيع غير المأمونة ملاذ الأسر في ظل نقص المياه

منذ ثانيتين
جرش.. الينابيع غير المأمونة ملاذ الأسر في ظل نقص المياه

وطنا اليوم:التزود من مياه غير مأمونة، خيار لعدد كبير من سكان بلدات في محافظة جرش، للتخفيف من وطأة أزمة نقص المياه عليهم والتي تبدأ مطلع كل صيف، وتتفاقم حدتها مع ارتفاع درجات الحرارة.
في واحدة من أقدم أساليب التزود المائي، يضطر سكان إلى حمل “عبوات البلاستيك” متوجهين الى عيون وينابيع المياه المنتشرة بالعشرات في بلدات المحافظة، من اجل تعبئتها والعودة الى منازلهم رغم إدراكهم بخطورة استخدام هذه المياه مجهولة المصدر، وفق ما أكده بعضهم بقولهم “المهم تأمين منازلنا بالمياه، موضوع السلامة يصبح درجة ثانية من الأهمية بعد دقائق قليلة من نفاذ آخر قطرة ماء بخزانات المنزل”.
في المقابل، لا ينكر سكان مخاوفهم من حدوث حالات تسمم جراء استخدام مياه مجهولة المصدر ولا يجري عليها أي فحوصات مخبرية.
هذه المخاوف عززها ما حدث نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد تسجيل 41 إصابة بحالات تسمم لأشخاص من بلدة سوف، ما تزال الجهات المعنية تبذل جهودا متواصلة لتحديد مصدر العدوى والسيطرة عليه.
حادثة التسمم التي ما زالت تتصدر المشهد والتي وضعت المحافظة وفق اجراء رسمي ضمن قائمة “البؤر الساخنة”، قد تجعل موسم الصيف الحالي الأصعب بعد أن وجد سكان أنفسهم أمام خيارين إما معاناة العطش او مغامرة التزود غير المأمون.
يقول المواطن مخلد البوريني إن مشكلة نقص مياه الشرب بدأت تظهر مجددا مع اقتراب الصيف، موضحا هناك تخفيض بساعات الضخ الذي ينتج عنه تخفيض كميات المياه الواصلة للمنازل وعدم وصولها إلى المناطق المرتفعة نهائيا، فضلا عن انقطاعها لأكثر من 4 أسابيع في عدة أحياء بمناطق تابعة لبلدية المعراض.
وأضاف أن طبيعة محافظة جرش التي اعتبرها “فقيرة مائيا” على مستوى المملكة، يعاني فيها السكان منذ عشرات السنين، دون أي آمال بوجود حل، ما يدفع بالسكان الى البحث عن حلول فردية منها التزود بمصادر مياه مجهولة المصدر ولا تخضع للفحوصات المخبرية.
ويرى أحمد العتوم أن عيون المياه قد تكون بيئة خصبة لتكاثر الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، خاصة وأن هذه المياه غير معروف مصدرها وإمكانية تلوثها محتملة، مستذكرا ما شهدته محافظة جرش من حالات تسمم عديدة في الفترة الماضية فيما بعض حالات التسمم أظهرت الفحوصات المخبيرة أنها ناتجة عن بكتيريا تعيش بالماء.
ولفت إلى خطورة ما يفعله البعض من حيث تجميع مياه العيون والينابيع في خزانات كبيرة وبيعها للصهاريج الخاصة والتي تقوم بدورها ببيعها كمياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي.
مصدر طبي في صحة جرش، طلب عدم نشر اسمه، اعتبر ان مياه العيون والينابيع غير صالحة للشرب بشكل عام إلا في حال تم فحص المياه والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، موضحا أن العيون والينابيع قد يرتادها حيوانات مختلفة وقد تكون ناقلة للأمراض.
وأوضح أن بعض العيون والينابيع ذات المنسوب المرتفع على مدار العام وثبتت الفحوصات صلاحيتها للشرب يتم استثمارها من قبل وزارة المياه والري والاستفادة منها.
تصريح المصدر قد يؤشر إلى أن مياه العيون والينابيع الصالحة للاستخدام، هي تحت السيطرة، فيما المتروك قد يكون خطرا وغير آمن كون مياهها لا تخضع للفحص.
هذا الأمر يترافق مع استمرار شكاوى سكان مناطق وأحياء واسعة من أزمة نقص المياه التي تئن منها أحياء في مخيم جرش وأحياء المناطق المرتفعة والتي يؤكد سكانها أن المياه لا تصلهم وإن وصلت فهي قليلة جدا ولا تكفيهم.
يقول المواطن أمجد الطيطي إن المياه حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها لدقائق، خاصة مع هذه الظروف الجوية الحارة، فيما تعاني أحياء واسعة في مخيم جرش من سوء توزيع أدوار الضخ وعدم وصول المياه إلى الأحياء المرتفعة.
وأوضح أن مشكلة نقص المياه من المشاكل التي تتكرر سنويا وتستمر لشهور طويلة حتى نهاية الصيف، ما يجبر السكان المقتدرين نسبيا على شراء مياه الصهاريج، فيما خيار الأسر الفقيرة اللجوء إلى عيون وينابيع المياه القريبة من المخيم والاعتماد عليها في تعويض نقص المياه.
وأضاف أن غالبية السكان غير قادرين على شراء المياه من الصهاريج خاصة وأن بعضها يستغل حاجة السكان للمياه ويعمدون على التحكم بالأسعار.
وتتفاوت مدة انقطاع مياه الشرب عن العديد من أحياء المخيم ما بين 40-20 يوما، وخاصة الأحياء المرتفعة مقارنة ببعض الأحياء التي تصلها مياه الشرب لوقت أطول ولساعات متعددة، مع العلم أن المخيم قريب من عيون مياه تضخ مياهها للعديد من القرى منها عين الديك وعين التيس وهي مصادر مائية حيوية في محافظة جرش، بحسب المواطن محمد الصوالحة.
وقال الصوالحة إن مئات المنازل يرتاد سكانها عيون وينابيع المياه القريبة من اجل التزود بمياهها وسد النقص الحاصل لعدم قدرتهم على شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي يزيد الطلب عليها في فصل الصيف وترتفع أثمانها بحيث لا يقل سعر المتر الواحد عن 6 دنانير.
مصدر بين أن سبب ضعف ضخ المياه إلى المخيم هو تعداده السكاني الكبير وقلة المياه التي تنتج من المصادر المائية التي تزود المخيم والاستخدام الكبير للمياه.
وأضاف المصدر المطلع إن الطلب على مياه الشرب قد ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستخدام المائي وظروف انتشار الجائحة والتي تتطلب زيادة الضخ


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:34

ولي العهد يرعى المؤتمر الإقليمي للطاقة المنعقد في البحر الميت

11:29

حوافز غير مسبوقة على أسعار الأراضي المخصصة للتطوير في العقبة

11:24

زيادة صادرات الاردن للبرازيل بنسبة 1600 بالمائة

11:10

منتخب الشباب يعاني من فصل التيار الكهربائي في لبنان

10:59

إرادة ملكية بترفيعات في الجيش

10:54

شاهد : ما الذي أضحك الملك خلال لقائه عدداً من المتقاعدين العسكريين

10:42

بلدية إربد تبحث مع مستمثرين مستجدات مشروع السوق المركزي الجديد

10:35

أزمة تهدد حياة 7 ملايين شخص.. الصومال على شفا مجاعة قاتلة

10:29

اعتقال قيادي في الحزب الحاكم الهندي بعد تصريحات مسيئة للإسلام

10:23

فريق من مستشفى الجامعة الأردنية ينشر بحثاً علميّاً رائداً في مجلة (Scientific Report)

10:04

الامن يعيد حاسوب لصاحبه قبل ان يعلم بسرقته

09:59

6 إصابات بتدهور باص مدرسة باربد

09:55

185 سائحا سلوفاكيا يصلون العقبة عبر طيران عارض

09:52

الفوسفات والبوتاس نقلة نوعية واستثمارات كبيرة

09:47

17 قتيلا على الأقل في انحراف قطار عن سكته وسط إيران

09:33

وفيات الاربعاء 8-6-2022

09:30

مقتل ابنة نائب رئيس بلدية شفاعمرو بتفجير سيارتها

09:24

عودة الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء

09:19

الصندوق السعودي الأردني يستهدف ضخ 3 مليارات دولار في الأردن

09:13

البنوك المركزية في الأردن والإمارات ومصر تبحث تعزيز التعاون

09:06

حركة فتح تنفي شائعات وفاة محمود عباس

08:29

قائدة أميركية “داعشية” تقر بالذنب.. البداية كانت من مصر

06:04

ميركل تكشف ما جرى بعد حادثة الكلبة كوني

05:58

وزير الداخلية في اجتماع مع مستثمرين يتحدث عن الاقتصاد: مطارات أميركا فيها مكيّفات صناعة أردنية

05:44

‏القطامين ساخراً : أجمل الرفعات لم تأتي بعد

05:31

قرار قضائي ضد شركة المناصير

05:28

ماحقيقة صحة الرئيس الفلسطيني… مالذي تخفيه السلطة؟

20:52

الفرايه : الحكومة لن تستطيع الاستمرار بسياسة تثبيت أسعار المحروقات

20:50

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض تور اكسبو 2022 اسبانيا

20:33

يديعوت : السياح الإسرائيليين الذين يتوجهون إلى الأردن بخلاء وقليلو الأدب

20:19

امين عمان : الباص سريع ينقل 11 الف راكب يومياً

20:16

نتائج انتخابات ممثلي الأندية باتحاد الكرة

20:14

ولي العهد يعبر عن فخره واعتزازه بجهود أبناء الجالية الأردنية في الكويت

20:11

الحكومة الأردنية : التفاؤل الحذر بين رؤية التحديث الاقتصادي واعادة البناء بشكل أفضل 

20:11

رئيس جمعية الفنادق الأردنية: نتوقع ارتفاع نسب إشغالها عن 70% خلال حزيران

20:05

بيان صادر عن مجموعة وطنا اليوم يرفض تشويه صورة الجامعات الاردنية

20:00

محطات في تاريخ القضية الفلسطينية

19:55

عاجل – الصحة الاماراتية تعلن تسجيل 5 اصابات بجدري القرود وحالتي شفاء

19:43

ولي العهد يلتقي عددا من المستثمرين الكويتيين

19:39

الكعيبر ينتقد بشدة تصريحات وزير الداخلية ويعتبرها سببا لنفاذ صبر المواطن

19:38

الملك يلتقي في الديوان الملكي عدداً من المتقاعدين العسكريين

19:33

بعد التصريحات المثيرة للجدل .. الفراية يتصدر تويتر في الاردن

19:29

مشاركة “الإسراء” لطلاب الدبلوم التدريبي مشروع العلاج بالفن في ورشة عمل تدريبية في الاردنية

19:25

خطط لوضع الأردن كوجهة للقطريين خلال المونديال

19:21

مقتل ضابط أوكراني من أصل أردني في خاركوف

19:09

الامن العام يوضح … جثة قناة الملك عبدالله هي لوالدة المتوفي في انفجار اسطوانة الغاز بالشونة الشمالية اليوم

19:05

مجلس أمانة عمان يعقد جلسته الرابعة العادية ويصادق على جدول الاعمال

19:00

مركز زها الثقافي يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة الثقافة

وفيات

وفيات الاربعاء 8-6-2022وفيات الثلاثاء 7-6-2022وفيات الاثنين 6-6-2022وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي