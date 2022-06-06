الرياطي : تفاجأت بوجود عقوبتين لم يصوت عليهم المجلس واحتفظ بحقي القانون بخصوص ذلك

الرياطي : الزيادة الموجودة في هذا القرار وكافة الآثار المترتبة لم يصوت عليها المجلس



وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال النائب حسن الرياطي إنه تم إبلاغه بشكل رسمي بحرمانة من مخصصاته المالية ومن صفة النائب خلال مدة تجميد العضوية .

وأضاف الرياطي ، الأثنين ، أن المجلس صوت على عقوبة واحدة فقط ولم يصوت على العقوبتين الجديدتين ، مبينا على أنه ‎سيتحفظ على الزيادة الموجودة في هذا القرار وكافة الآثار المترتبة عليها .

ولفت إلى أن الآثار التي تم تزويده بها لم ترد في محضر اجتماع الجلسه ، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونيه بخصوص ذلك .

وكان مجلس النواب قد وافق على مقترح تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة سنتين على خلفية المشاجرة تحت القبة.