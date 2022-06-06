أبو طلال يطلق مشروعا للأضاحي الجورجية

وطنا اليوم:اطلق المزارع المستثمر في جورجيا ” ابو طلال العجرمي” مشروعا للأضاحي الجورجية والارمينية المنشأ.

واعلن العجرمي عن طرحه لأضاحي جورجية وارمينية وبسعر 95 دينارا – 105 دنانير، حيث يتم ذبح الاضاحي في جورجيا على الطريقة الإسلامية ، وتوزيع الاضاحي للعائلات المسلمة ومستحقيها.

تاليا اعلان أبو طلال :

مشروع “ضحي عندنا وأوقف أحتكارهم”

كسرا للأحتكار وجشع المحتكرين وحربا على الغلاء

إعلان بيع أضاحي

تعلن مزارع نهر الأردن للاغنام جورجيا وأرمينيا أنه سنبدأ بتسجيل الاسماء لمن يريد اضحيه لهذا العام

1-الأضحيه وزن من 17-20 كيلو لحم العمر من 7 -8 شهور

السعر 95 دينار يتم توزيعها للعائلات المسلمه ومستحقيها

3- اضحيه عمر سنه ونصف 26 كيلو صافي لحم 105 دنانير

للتسجيل أو المراجعه مقر شركتنا ..عمان- مرج الحمام -دوار الدله -ملاحم ابو طلال العجرمي وموسى السلامات

هاتف :0792242240/0796916510..الاردن

ملاحظه,:- تسجيل فيديو خاص بأسم كل صاحب اضحيه عند الذبح وإرساله لصاحب الأضحيه

سيتم التسجيل

والذبح ايام عيد الاضحى المبارك في مسلخ إسلامي