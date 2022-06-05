مفاوضات مع الحلاني وحسني وخوري وأحلام للغناء في جرش

وطنا اليوم:علم من مصادر أن إدارة مهرجان جرش تتفاوض مع 4 من كبار الفنانين العرب للمشاركة في الدورة 36 للمهرجان التي ستنطلق خلال الفترة من 28 تموز ولغاية 6 آب المقبل.

وبحسب ما توفر من معلومات، فإن إدارة المهرجان تجري مفاوضات مع الفنانين الـ4 للاتفاق معهم على الأجر الذي سيتقاضونه مقابل مشاركتهم.

والفنانون الأربعة هم: “عاصي الحلاني، تامر حسني، مروان خوري وأحلام”، إلا أنهم في مرحلة المفاوضات الأولية ولم يتم الاتفاق نهائيا معهم.

يذكر أن وزيرة وزيرة الثقافة هيفاء النجار، كانت قد أعلنت أن مهرجان جرش 2022، بدورته 36 سيتم خلاله البناء على الانجازات التي تحققت سابقا، وسيظهر بحلة جديدة ليكون مستداما في خارطة المهرجانات العالمية، وسيكون للمثقف والفنان والموسيقي الأردني دور فيه