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فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

منذ 19 ثانية
فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

وطنا اليوم_وثقت مقاطع فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت فجر اليوم السبت.

وأظهرت كاميرا مراقبة مثبتة داخل أحد المنازل، لحظة وقوع الهزة الأرضية في الكويت التي كانت بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وكان المشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت عبد الله العنزي قد قال إن الهزة حدثت في تمام الساعة 4.28.02 صباحا بتوقيت الكويت وعلى عمق خمسة كيلومترات بباطن الأرض كما شعر بها العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

يأتي هذا فيما أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء الكويتية، أن إدارة عملياتها لم تسجل أي أضرار بشرية جراء الهزة الأرضية.


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