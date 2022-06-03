الشمالي: الحكومة ملتزمة بتثبيت اسعار الخبز.. وسعر الدجاج من الاقل عالميا

وطنا اليوم_أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن أسعار الدواجن في الأردن الأقل على مستوى العالم.



وقال الشمالي خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبثه التلفزيون الأردني، الجمعة، “اتحدى أي شخص يطلع أي رقم يباع فيه الدجاج الطازج او المجمد بسعر أقل من الأردن”.



وأضاف أن هذه المقارنة “في دول مجاورة وغيرها بدول دخلها مماثل للأردن وأعلى من الأردن وأقل من الأردن”.



وأوضح أن أسعار الدواجن كانت قبل رمضان أكثر من دينارين وكانت تصل إلى دينارين و20 قرشا، وتم تحديد أسعارها بدينارين لخصوصية شهر رمضان، وبعد ذلك من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى طبيعتها..



وعن أسعار الخبز قال الشمالي إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.



وبين أن الأردن قرر بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام، مؤكدا أنه لا رفع على أسعار الخبز حاليا.



وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.



وأكد أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر القمح إلى 1000 دولار.