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السفارة اليابانية في الأردن تقلد المجالي وسام الشمس المشرقة

منذ 4 دقائق
السفارة اليابانية في الأردن تقلد المجالي وسام الشمس المشرقة

وطنا اليوم:أقامت السفارة اليابانية في الأردن في الأول من حزيران 2022 حفلًا في مقر إقامة السفير الياباني، وذلك لتكريم معالي السيد حسين هزاع المجالي، عضو مجلس الأعيان الأردني و وزير الداخلية ومدير الأمن العام الأسبق ، لمنحه “وسام الشمس المشرقة- النجمة الذهبية والفضية”.
فقد ساهمت جهود معاليه خلال عمله كوزير للداخلية وكمدير الأمن العام في المملكة الاردنية الهاشمية في الحفاظ على السلم وعلى سلامة المجتمع في الأردن بما في ذلك الجالية اليابانية. كما قدم دعمه المتفاني لليابان تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بما في ذلك المساهمة في تسهيل التعاون الأمني بين الأردن واليابان.
حضر الحفل العديد من الضيوف من بينهم وزراء سابقون ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى احتفاءً بتقليد معاليه للوسام وتعزيزا للعلاقات اليابانية الأردنية.


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