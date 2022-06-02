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بعد المشادة مع ابو يحيى .. الصفدي والحراسيس في مكتب الرحاحلة

منذ 13 ثانية
بعد المشادة مع ابو يحيى .. الصفدي والحراسيس في مكتب الرحاحلة

وطنا اليوم:قام رئيس مجلس النواب بالإنابة، النائب أحمد الصفدي، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس، بزيارة اليوم الخميس الى مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتور حازم الرحاحلة.
الصفدي والحراسيس اكد دعمهما للضمان الاجتماعي، وشددا على الادوار المهمة التي نهضت بها المؤسسة وبخاصة خلال جائحة كورونا.
ووجه النائبان حديثهما الى الرحاحلة قائلين “مرحب بك في مجلس الشعب).
وتأتي زيارة الصفدي والحراسيس بعد يوم من مشادة حدثت بين نائب والرحاحلة.
وهاجم النائب سليمان ابو يحيى مدير عام الضمان الإجتماعي حازم الرحاحلة، متهمه بمخالفة نهج جلالة الملك عبدالله الثاني في اتباع سياسة الباب المفتوح.
وقال ابو يحيى للرحاحلة: “على رأسك ريشة وعندك 4 مدراء مكاتب وما بترد على التلفون”.
ونفت المصادر المعلومات التي ادلى بها ابو يحيى حول وجود ٤ “سكرتيريا” لدى الرحاحلة.
وفي ذات السياق اعتذر رئيس لجنة العمل حسين الحراسيس من وزير العمل في ما رفض سليمان ابو يحيى الإعتذار قائلاً: “مجلس النواب بيت الشعب مش بيت الوزراء”.


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