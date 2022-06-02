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فيلم توم كروز الجديد يواجه “فيتو” صيني.. والسبب “سترة”

منذ 16 ثانية
فيلم توم كروز الجديد يواجه “فيتو” صيني.. والسبب “سترة”

وطنا اليوم:يواجه فيلم “Top Gun: Maverick” احتمال الحظر في الصين، وذلك بعدما قرر منتجو العمل إظهار علم تايوان على ظهر سترة يرتديها البطل توم كروز في النسخة الجديدة.
وفي النسخة الكلاسيكية الأصلية للفيلم لعام 1986، كان الملازم بيت “مافريك” ميتشل يرتدي سترة جلدية مزينة برقع على الظهر، إحياء لذكرى رحلات والده الحربية إلى اليابان وتايوان في الفترة من 1963 إلى 1964.
لكن في عام 2019، وعند إصدار المقطع الدعائي للجزء الثاني المرتقب أزيل العلم التايواني، إذ كان توجه هوليوود آنذاك قائما على إعطاء السوق الصينية أهمية كبيرة، نظرا لإيراداتها الكبيرة.
وكانت هناك تكهنات بأن القرار قد تأثر بموزع الأفلام الصينية وشركة الإنتاج “تنسنت بكتشرز” الصينية، التي كانت مشاركة في إنتاج الفيلم.
لكن عندما بدء عرض الفيلم الأسبوع الماضي، شوهدت عودة العلم التايواني، بعد أن تراجعت الشركة الصينية عن وعدها بالمشاركة في تمويل الفيلم.
وأثار ظهور العلم التايواني غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث قال كثيرون إنهم “سيشاهدون النسخة المقرصنة”، بينما أشار فريق آخر إلى أن قرار منتجي الفيلم سيتسبب بخسائر كبيرة كانت في متناول أيديهم، حسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ومن جهة أخرى، أوضح المصدر أن العرض الأول للفيلم في تايوان أثار سعادة المواطنين هناك لرؤية علم بلادهم.
وتأتي أزمة الفيلم على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص تايوان، التي تعتبرها بكين امتدادا لأراضيها فيما تدعم واشنطن استقلالها.


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