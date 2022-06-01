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عطية للحكومة : ما حقيقة الـ 36 مليون دينار؟

منذ ثانيتين
عطية للحكومة : ما حقيقة الـ 36 مليون دينار؟

وجهالنائب المهندس خليل عطيه، عدة اسئلة للحكومة حول دعم الحكومة لشركات الطيران.

وتاليا التفاصيل:

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير النقل :

1- ما حقيقة رصد ما قيمته 36،1 مليون دينار لتسويق شركات طيران منخفضة التكاليف أجنبية وهي ( ريان ايرو ، ايزي جت ،و،ويز ) ولاستقطاب السياح عبر طيران منخفض التكاليف ، منها 21 مليون دينار لحملات تسويقية لشركة ريان ايرو في موازنة هيئة تنشيط السياحة – موازنة عام 2022 وذات المبلغ لعامي 2023 – 2024 لنفس الهدف ؟

2- ما هي مبررات هذا الدعم ؟ وولماذا دعم الناقل الوطني الوحيد ب 2 مليون فقط ؟

3- لماذا لا يتم دعم وتطوير شركات الطيران الاردنية و تحفيز مستثمريها على رفع قدراتهم التشغيلية وزيادة اعداد اساطيلها الجوية ؟

4- وما حقيقة رصد 3 ملايين دينار للحملات التسويقية لشركة ايزي جت ورصد 12،1 مليون دينار والقيمة ذاتها تأشيرياً وتخصيص لحملات تسويق الطيران العارض مبلغ 4،7 مليون دينار ؟

5- ما هي الاسباب وراء عدم توجيه تلك الاموال لشركات الطيران الاردنية وتشجيعها والحفاظ عليها باعتبارها وطنية بامتياز ؟

6- ثم كيف تم الموافقة على تخصيص تلك الاموال ؟

7- هل تم استدراج عروض وكيف تم اختيار تلك الشركات على وجه التحديد ؟

8- تزويدي بالقرارت ومحاضر الاجتماع التي تتعلق بتخصيص المبالغ والاحالة لتلك الشركات؟

9- من المسؤول عن اظهار ودعم تلك الشركات تحديداً ؟ وفكرة من ؟

10- وما مصير شركات الطيران الاردنية في ظل تلك المنافسة التي هي اقرب الى وقف اعمالها وبالتالي افلاسها ؟

11- بيان تفصيلي بالاسهم المملوكة في شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية ( للحكومة الاردنية ، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، الافراد ، مؤسسات ومستثمرين ، ومن يملك اكثر من 10 % من الاسهم ؟

12- من هم مالكي شركة الطيران الايرلندية ؟ واعضاء مجلس الادارة ؟

13- ما هو حجم النقل الذي تنفذه الشركة الايرلندية وشركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية وشركات النقل الاخرى ؟

14- تزويدي باسماء شركات النقل الجوي الخاصة والمسجلة في الاردن ؟


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