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وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

منذ ثانيتين
وزارة العمل: لم نوقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

وطنا اليوم:قال وزير العمل نايف استيتيه الأربعاء، إن الوزارة لم توقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وإنما نظمته حيث أخذ كل مزارع حقه من العمالة.
وأشار في اجتماع مع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح إلى أنه بحال سافر عامل وافد يمكن استبداله.
وزير الداخلية مازن الفراية قال خلال الاجتماع إن الوزارة تضبط يوميا عمالة وافدة مخالفة، مشيرا لوجود حاجة لضمان عدم تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.
وتناقش لجنتان نيابيتان الأربعاء، ملف إصدار تصاريح العمل للقطاع الزراعي، بحسب جدول مجلس النواب.
وبحسب الجدول فإن اجتماعا مشتركا سيجمع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح.
كما تناقش اللجنة الإدارية الأسس المعتمدة لاستحداث التخصصات المهنية ومدى ملاءمتها مع سوق العمل.


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