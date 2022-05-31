عاجل_ازدحامات خانقة أمام محطات المحروقات في المملكة

وطنا اليوم_بعد الدقائق الأولى من اعلان ارتفاع اسعار المحروقات في المملكة تشهد محطّات المحروقات في جميع أرجاء الأردن في هذه الأثناء ازدحامات شديدة، واصطفاف طوابير السيارات أمامها من أجل ملء مركباتها بالوقود.

وتسببت الحكومة بعد قرار رفع المحروقات بمشهد مرعب من الازدحامات وطوابير السيارات أمام محطات المحروقات قبل ساعات من تطبيق رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران ، جاء بسبب قرارات حكومة بشر الخصاونة برفع مادة البنزين الذي سيطبق غدا، واستغلال التسعيرة الخاصة بشهر أيار في آخر يوم منه.

و يشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات قررت رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران القادم بمقدار 60 فلسا/لترا فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران القادم بمقدار 35 فلسا/لترا فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.