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أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

منذ 4 ساعات
أدهم نابلسي يؤدي العمرة للمرة الأولى منذ اعتزاله

وطنا اليوم:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 30 مايو/أيار 2022، صوراً للفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، يستعد لأداء العمرة الأولى بعد منذ اعتزاله أواخر العام الماضي 2021.
ويظهر أدهم نابلسي مرتدياً عباءة بيضاء، خلال رحلته من المطار إلى مكة المكرمة، رفقة أفراد من أقاربه وأصدقائه.
كما أظهرت الصور الفنان المعتزل نابلسي وقد حلق رأسه بعد وصوله إلى الأراضي المقدسة استعداداً لأداء مناسك العمرة.
ودأب نابلسي في الآونة الأخيرة على نشر مقاطع فيديو له وهو يتلو القرآن أو يرفع الأذان من المساجد.

اعتزال أدهم نابلسي
يُذكر أن أدهم نابلسي أعلن اعتزاله الفن بشكل نهائي، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، مشيراً إلى أنه كان ينوي أن يتخذ هذه الخطوة، لأن الطريق الذي كان يسلكه لا يرضي الله.
وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، حذف 10 أغانٍ من قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، التي حققت ملايين المشاهدات، مشيراً إلى أنه سيقوم بحذف باقي الأغنيات المتبقية.
أكد نابلسي، نجم برنامج المواهب الشهير “ذا إكس فاكتور”، آنذاك، أنه يطمح إلى رضى الله من خلال الفن، موجهاً شكره لكل شخص وقف معه من الجمهور ودعمه، مشيراً إلى أنه لن يتوقف عن العمل على تحقيق أحلامه المستقبلية، التي ستكون مُرضية لله.
أضاف أدهم نابلسي: “الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلون عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنُرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر”.

إجازة في القرآن الكريم
من جانب آخر، كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في 24 مارس/آذار 2022 مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو يتلو القرآن الكريم برواية حفص أمام لجنة بأحد المساجد، بهدف الحصول على شهادة في التجويد، وفقاً لما تم تداوله، وذلك بعد أشهر من إعلانه اعتزال الغناء نهائياً.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المعتزل، وهو يحمل في يده شهادة الإجازة في القرآن الكريم، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.
وتفاعل رواد تويتر مع الفيديو المنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لأدهم نابلسي داعين له بالنجاح.
وفي أول مشاركة له على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتزاله الفن، نشر الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي فيديو وهو يرتل القرآن الكريم بصوته، وذلك بعد أيام من حصوله على إجازة في تجويد القرآن، أواخر أبريل/نيسان الماضي.
نابلسي كتب على الفيديو السورة التي رتلها وجاء فيها: “قُلۡ یَـٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ أَسۡرَفُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُوا۟ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِیعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِیمُ”. فيما حقق المقطع منذ طرحه آلاف المشاهدات بعد ساعات فقط، ولقي انتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على صوته الخاشع في القرآن


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