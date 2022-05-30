غياب المرأة عن “عضوية المحامين” للمرة الثانية على التوالي

وطنا اليوم- سيطر «المستقلون والقوميون» على مقاعد مجلس نقابة المحامين، فيما اظهرت النتائج غيابا «للاسلاميين» عن مقاعد مجلس النقابة، وذلك للمرة الاولى بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس، رغم فوزهم بمقعد النقيب من خلال المحامي يحيى ابوعبود الذي سبق له ان فاز بعضوية مجلس النقابة لخمس دورات متتالية.

ولم يسبق ان غاب الاسلاميون عن مقاعد مجلس النقابة في الدورات الماضية، رغم تراجع تمثيلهم الى عضو واحد في المجلس السابق من خلال المحامي اياد البو والذي ترشح للانتخابات الى جانب زميلين له في التيار الاسلامي.

كما استمر غياب المرأة عن عضوية المجلس للدورة الثالثة على التوالي، اذ كانت المحامية نور الامام آخر من مثل المرأة في مجلس النقابة الحادي والأربعين، وكان يقتصر تمثيل المرأة على دورات محددة من خلال المحامية سميرة زيتون والمحامية الامام التي لم يحالفها الحظ في الانتخابات الاخيرة وحلت في المرتبه 21 من بين 51 مرشحا لعضوية المجلس.

وكانت المرشحة لعضوية مجلس النقابة «نور الحديد»، التي خاضت الانتخابات الى جانب خمس من زميلاتها الاقرب لمقاعد مجلس النقابة العشرة، حيث حلت في الترتيب الرابع عشر بحصولها على 2028 صوتا مقارنة بـ 2156 لآخر الفائزين بعضوية المجلس المحامي زكي حدادين.

وعاد سته من اعضاء مجلس النقابة السابق للمجلس الحالي وهم المحامي وليد العدوان الذي حصل على اعلى الاصوات (3631) صوتا والمحامي خلدون النسور وحصل على (3439) صوتا والمحامي ناصر كمال وحصل على (2554) صوتا والمحامي محمد ابو زناد وحصل على (2302) صوت والمحامي د.اياد بطاينة وحصل على (2159) صوتا والمحامي زكي حدادين وحصل على (2156) صوتا، فيما عاد لعضوية المجلس عضو المجلس الاسبق المحامي اشرف الزعبي وحصل على (2217) صوتا.

ودخل مجلس النقابة للمرة الأولى كل من المحامين برهم البقور وحصل على (2413) صوتا وعبدالله العموش وحصل على (2247) صوتا وهاشم الشهوان وحصل على (2201) صوت.

وكان جميع اعضاء مجلس النقابة السابق بمن فيهم النقيب السابق مازن رشيدات، خاضوا الانتخابات، اذ لم يجتازها كل من اعضاء المجلس السابق المحامين عادل الطراونة وانس شطناوي ورزق شقيرات واياد البو.