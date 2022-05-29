الملكة رانيا تتقبل العزاء من الشيخة موزا بعمان

وطنا اليوم:تقبلت جلالة الملكة رانيا العبدالله العزاء والمواساة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد جلالتها الدكتور فيصل صدقي الياسين.

وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قد وصلت إلى عمان اليوم في زيارة قصيرة قدمت خلالها تعازيها إلى جلالة الملكة رانيا وأسرتها، وأعربت الشيخة موزا عن عميق حزنها سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان