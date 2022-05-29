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الملك: الأردن يحرص على تنويع علاقاته

29 مايو 2022
الملك: الأردن يحرص على تنويع علاقاته

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن بلد يحترم التعددية السياسية وهذا يعود بالنفع على مسيرته الديمقراطية، مشدداً على أن التنوع في الآراء والمواقف يقوي الأردن طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.
وبين جلالته خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رؤساء وزراء سابقين، أن الأردن يمضي بخطوات ثابتة في التحديث، من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.

وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع في المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقاً لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.
وشدد جلالته على أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية، بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، لافتاً إلى أن الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسياً واقتصادياً.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، بخاصة في محاربة الفقر والبطالة، وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي والطاقة والمياه، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءاً منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه.
واستعرض جلالته نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة ولقائه المثمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي عكس طبيعة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا بالدعم الأمريكي المستمر للأردن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وبمواقف الرئيس الأمريكي تجاه المملكة على مختلف الصعد، خصوصا دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس.
وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يقوم بدوره في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم، ودعم صمود المقدسيين، مؤكدا أهمية إيجاد أفق حقيقي لعملية السلام لوقف دوامة العنف.
وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
وقبيل لقاء جلالة الملك، كان الصفدي واللواء حسني، قد قدما عرضين تفصيليين، حول السياسة الخارجية للمملكة والتقديرات الأمنية فيما يواجه المنطقة


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