وطنا اليوم/احتفلت الجالية الاردنية في سلطنة عٌمان بعيد الاستقلال 76 للمملكة الاردنية الهاشمية تحت رعاية السفير أمجد القهيوي والراعي الرسمي للحفل شركة نافذ عُمان للخدمات اللوجستية .. وحضر الحفل ابناء الجالية الذين عبروا عن فرحتهم بعيد بالاستقلال بالاهازيج الاردنية والكلمات التي عبرت عن فخرهم بوطنهم وقيادته
الجالية الاردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال
29 مايو 2022
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