الهندي ينعى والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسين

وطنا اليوم/ يتقدم المهندس عبد الحكيم محمود الهندي وأبناؤه وعموم آل الهندي من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو وليّ العهد الحسين بن عبدالله الثاني

بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطبيب فيصل صدقي الياسين والد جلالة الملكة رانيا العبداللة والذي وافته المنية ظهر اليوم الجمعة تاركاً مأثر جليّة في خدمة الانسانية ،متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة مع الأبرار والصديقين ، وأن يلهم آل الياسين عموماً وجلالة الملكة الصبر والسلوان ، سائلين الله أن يحفظ مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وسائر العائلة الهاشمية بالصحة والعافية وأن يحفظ أردننا الغالي شامخاً عزيزاً تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة دائماً

وانا لله وانا إليه راجعون