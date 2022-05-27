هل يستفيد الضمان من فكرة التأمين الصحي كما يراها جبهة العمل الاسلامي؟

موسى الصبيحي

تقترح رؤية الأردن 2030 التي أطلقها أمس حزب جبهة العمل الإسلامي إنشاء مؤسسة عامة للتأمين الصحي على شاكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تضم التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة والتأمين الصحي التابع للخدمات الطبية الملكية، وأقترح من جهتي أن تضم أيضاً التأمين الصحي الاجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان في حال تفعيل بند التأمين الصحي لهم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

هذه الفكرة جميلة، وكنت قد اقترحت سابقاً “لملمة” أطراف التأمين الصحي الرسمي في الدولة تحت يافطة واحدة أو هيئة واحدة تنظم كل تفاصيل التأمين في إطار تشريعي مُحكم وشامل وعادل

هذه الفكرة تساعد على إزالة التشوّهات الموجودة حالياً في أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في المملكة، كما يمكن أن تسهّل على مؤسسة الضمان الاجتماعي ولوج مضمار التأمين الصحي الاجتماعي وهي مُطمئنّة، وتساعدها في تطبيقه من خلال منظومة موحّدة، لا أن تباشر تطبيقه بمفردها وتلج مغامرة غير محسوبة العواقب..!

نأمل أن تتم دراسة الفكرة من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن تُغيّر الأخيرة مسار تفكيرها بموضوع التأمين الصحي الاجتماعي، وتبدأ بالتنسيق مع الحكومة للدخول في هذا المضمار في إطار هيئة أو مؤسسة عامة للتأمين الصحي الوطني يتم إنشاؤها بقانون وإدارتها بصورة مستقلة