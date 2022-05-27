القبض على شخص مصنف خطير جدا في الأردن

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة القبض على أكثر الأشخاص المصنفين “خطير جدا”.

وفي التفاصيل، قامت الاجهزة الامنية، بعد عمليات بحث وتحرٍ دقيقة، في منطقة جبل التاج بضبط “المطلوب” الذي يحمل (54) أسبقية جرمية والمصنف بأنه مسلح وخطير جداً.

وهو مطلوب على 23 طلباً من بينها طلبات تعود الى العام 2018.

اما ابرز الطلبات فتعود على قضايا سلب ومخالفة قانون المفرقعات والايذاء البليغ واطلاق عيارات نارية ومقاومة الموظفين.

والاخطر من ذلك، قيام المصنف بالخطر جدا بخطف واحتجاز شاب جرى التعميم عليه ومفقود.

كما ضبط بحوزته سلاح ناري بمباكشن وقيد يدوي وحبوب مخدرة ومادة الحشيش