السعود تُعلق على حديث للملقي: عملية الخروج من عنق الزجاجة فشلت بسبب (طبيب التخدير)

وطنا اليوم – انتقدت النائب السابق الدكتورة ادب السعود حديث رئيس الوزراء الاسبق هاني الملقي في برنامج نيران صديقي الذي يقدمه الزميل هاني البدري حيث اشارت السعود في منشور لها عبر فيسبوك بان (عملية) وضع السياسات والقرارات من أجل الخروج من عنق الزجاجة فشلت بسبب (طبيب التخدير) ، وقالت السعود في منشورها:

(هاني و هاني)،،، مع حفظ الألقاب،،

«أنا من رفع الضريبة،،أنا من رفع الأسعار ،،أنا من أكل الكف،،أنا من شتمت،، أنا الجراح الذي فعلت كل هذا،،لكن البنج لم يكن كاف»

القائل دولة هاني الملقي في لقاء مع د.هاني البدري،،،

نستنتج من ذلك: أن (عملية) وضع السياسات والقرارات من أجل الخروج من عنق الزجاجة فشلت بسبب (طبيب التخدير) في تلك الحكومة،، التي لملمت أوراقها وتركت بطن المريض مفتوحا حتى هذه اللحظة،،فلا هو أفاق ،ولا هو استجاب للمخدر لكي تفعل فيه(مشارط) الحكومة ما تشاء،،،

واضافت السعودة على الحكومة الحالية زيادة جرعة التخدير، حتى يذهب الشعب(المريض) في غيبوبة طويييييلة، لتأخذ راحتها في القطع والقص،وتصفية الدماء،، ثم إغلاق الأجهزة لينعم بموت(قتل) رحيم،،

واكدت السعود في منشورها، أن الحكومة هي من تتفرد بوضع(فرض) السياسات وأن بقية مؤسسات الدولة الهامة والتي تتقدم عليها في الدستور لا دور لها(ديكور)

وهذا مع الأسف واقع وصحيح،،

الرسالة4 التي اشارت لها السعود، أن المواطن لا قيمة له في نظر الحكومة،، وتتمنى لو نتخلص منه،وإذا لم تتمكن من ذلك،،فعلى الأقل تخديره بجرعة كافية تجعله حيا في عداد الأموات أو العكس،،،

اقترح على الحكومة وضع المخدر أو أي ماده تراها تفي بالغرض في مياه الشرب،، هذه أسهل واريح طريقة،،

#لا أعرف إذا كان دولته قد حصل على أوسمة،وجوائز دولية لتميزه في حل الأزمات الوطنية والنهوض بالوطن كما فعل مهاتير محمد مثلا،،

#حسبنا الله ونعم الوكيل