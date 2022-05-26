حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل أبو عودة

وطنا اليوم:يقيم معهد السياسة والمجتمع بالاشتراك مع عائلة عدنان ابو عوده حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل الكبير، في المركز الثقافي الملكي يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء

ووفقا لدعوة الحفل العامة فإن هنالك عددا من الكلمات سيلقيها وزيرة الثقافة هيفاء النجار و نجله سعيد والشريف فواز شرف ومصطفى حمارنة والسياسي لبيب قمحاوي والشاعر جهاد ابراهيم سيف ود. محمد ابو رمان ويدير الحفل د. خليل الزيود.

وذكر احمد القضاة، مدير الاعلام والاتصال في المعهد، ان الحفل يأتي كتقدير واعتراف واعتزاز بالمكانة والدور الذي قام به الراحل في محطات فاصلة ومصيرية في تاريخ الدولة، ومن الجميل ان يتزامن ذلك مع احتفالات الاردن بعيد الاستقلال والتوجهات الراهنة لتعزيز الرموز الوطنية والتعريف بالشخصيات التي قامت بادوار مهمة .

واضاف القضاة ان هنالك مئات الكتب التي ستوزع في الحفل منها كتاب جديد اصدره المعهد ولم يتم اطلاقه بعد، وسيتم عرض فيلم وثائقي قصير عن حياته ومسيرته السياسية والانسانية.

واشار القضاة ان الاهتمام من قبل المعهد بالراحل؛ بالاضافة الى قيمته ومكانته السياسية ، في ان الراحل هو من مؤسسي المعهد ورئيس مجلس امنائه السابق، وكان يشارك في اغلب فعالياته ويحاور جيل الشباب الذين ينظرون له بوصفه مدرسة سياسية وفكرية ملهمة .