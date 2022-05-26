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300 ألف برميل نفط عراقي وصلت إلى الأردن في نيسان الماضي

26 مايو 2022
300 ألف برميل نفط عراقي وصلت إلى الأردن في نيسان الماضي

وطنا اليوم:بلغت الكمية المصدرة من النفط العراقي للأردن في شهر نيسان/ أبريل الماضي، قرابة 299.7 ألف برميل، بحيث بلغ معدل التصدير اليومي قرابة 10 آلاف برميل بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأردن والعراق، بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقي سومو.
واتفق الأردن والعراق في شهر آذار/ مارس الماضي، على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية، بعد أن توقف مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.
ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.
وسجل المعدل الأولي الموزون لسعر البيع خلال نيسان/ أبريل الماضي، ما قيمته 88.389 دولارا للبرميل الواحد، بحيث وصلت قيمة مستوردات الأردن من النفط العراقي خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، قرابة 26.477 مليون دولار وذلك دون احتساب الأجور الإضافية.
وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.


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