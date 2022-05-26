دريد لحام يثير تفاعلاً بعد حديثه عن حرب اليمن

وطنا اليوم – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة للفنان السوري، دريد لحام وما قاله عن الحرب في اليمن ومن اعتدى عليه الامر الذي اثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول كان من مقابلة سابقة للفنان السوري على قناة الميادين وقال فيه: “أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين الي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع.

وتابع لحام قائلا: “يا عمي انت رح تكفرونا بالتالي بمسألة أمي عربية، إذا أمي عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر..

وأضاف: “بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه..”