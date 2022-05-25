أ.د.حمدان : 3000 مركزاً للياقة البدنية بالاردن وإنفاق 650 مليون دينار سنويا على السُّمْنة

وطنا اليوم:استضافت الجمعية الاردنية للبحث العلمي والريادة والابداع رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان لإلقاء محاضرة بعنوان “الابعاد الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للرياضة”يوم الاثنين 23-5-2022.

وعرض الاستاذ الدكتور ساري حمدان في محاضرته للابعاد النفسية للرياضة التي من ابرزها تحسين الرضا النفسي عن شكل الجسم ما يؤدي الى تخفيض قلق الشخص الممارس للرياضة وزيادة الثقة بالنفس والقدرات والتحكم في الانفعالات التي تمكنه من حسن التصرف في المواقف الحرجة وتكوين الشخصية المتزنة والمتصفة بالشمول والتكامل، والاتزان النفسي والسرور والنجاح و تحسين الحالة المزاجية.

وبين انه اصبح في الأردن ما يزيد عن 3000 مركزاً للياقة البدنية مرخصين من وزارة الصناعة والتجارة، وهناك أكثر من 15 الف موظف في هذه المراكز، وأصبح الإقبال على هذه المراكز واضح ويتزايد على مدار السنوات.

وقال : ان نفقات علاج السُمنة وما ينتج عنها من أمراض مزمنة، يكلف الأردن حوالي 650 مليون دينار سنوياً ،بحسب دراسة نشرها المركز الوطني للسكري والغدد الصماء ، وان نسبة السمنة عند النساء الأردنيات بلغت وصلت نسبتها الى 84 بالمائة، والرجال 80 بالمائة، كما كشفت الدراسة ان نسبة الوفيات بسبب السمنة 10 بالمائة سنوياً، وصنفت الدراسة الأردن ضمن أول 10 دول في العالم سمنةً لمواطنيها.

وبين ان الأنشطة البدنية تعمل على تحسين الصحة العامة، سواء للرئتين والقلب اوالجهاز العضلي، وتقلل من الأمراض المنتشرة ، كما تعمل اللياقة البدنية على تحسين القوام والتركيب الجسمي المتناسق والسيطرة على الوزن.

ودعا الى تنظيم مواعيد الطعام في اوقاتها الصحيحة والابتعاد عن الحلويات والأملاح المعدنية والمشروبات الغازية التي تحتوي على السكر، والاكتفاء بالعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات ، والمشي او الجري يومياً لمدة 30 دقيقة.

وتخلل المحاضرة التي ادارها رئيس الجمعية معالي الاستاذ الدكتور رضا الخوالدة، العديد من الاسئلة والمداخلات التي اكدت اهمية الرياضة ودورها في تحسين الوضع النفسي والاقتصادي