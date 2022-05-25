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الأوقاف: توزيع 6000 طرد على الأسر الفقيرة بالتزامن مع عيد الاستقلال

25 مايو 2022
الأوقاف: توزيع 6000 طرد على الأسر الفقيرة بالتزامن مع عيد الاستقلال

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بالنزول للميدان وتلمس حاجات الناس، وبالتزامن مع احتفالات الوطن بمناسبة عيد الاستقلال، سيقوم صندوق الزكاة بتوزيع 6000 طرد غذائي على الأسر الفقيرة في محافظات وألوية المملكة.
وأضاف، أن صندوق الزكاة يعمل جاهدا في سبيل تطوير طريقة عمله نحو إقامة مشاريع إنتاجية تنقل الأسر من الفقر وتلقي المعونة إلى الإنتاج والاكتفاء.
أطلق وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، مبادرة “أخي أشدد أزري الخامسة” بعنوان “أنتم بأعيننا” في لواء المزار الشمالي بالتعاون مع لجان الزكاة، والتي تتمثل بإعداد طرود خير وتوزيعها على مستحقيها بواقع 1500 طرد وبكلفة مالية تقدر بـ 50 ألف دينار.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير الخلايلة فعاليات ملتقى الوعظ و الإرشاد واليوم الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمته وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة وبالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد.
وقال الخلايلة إن الوزارة انتهجت سنة حميدة منذ عقود وتعمل على تطويرها بشكل دائم من خلال تنظيم ملتقيات وعظية يلتقي فيها كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء من مختلفة محافظات المملكة يتباحثون في مختلف المسائل الفقهية والعلمية ويقيمون المحاضرات والندوات، ويتفاعلون مع المجتمع المحلي، على مدار أيام وبما يشكل مؤتمرا علميا.
وأضاف، إن الأئمة يُدركون أن واجبهم الدعوة إلى الله تعالى بالكلمة الحسنة والحث على القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة، وترجمة رسالة الوزارة، مؤكداً ضرورة مشاركة الأئمة والواعظ والخطباء والواعظات في الدورات العلمية ومختلف الأنشطة التي تعقدها الوزارة على مدار العام ليزيد ذلك من علمهم وثقافتهم الدينية، ولمخاطبة الناس بألسنتهم الفصيحة وما وهبهم الله من علم ودراية.
وأكد أهمية تعزيز منظومة القيم التي حثنا عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأرشدنا إليها ورثة الرسالة من علماء الأمة على مدى قرون من الزمان، والمحافظة على رسالة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبين أن هذا الملتقى يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين الذي يصادف اليوم، مؤكدا أن الانتماء للأوطان هو من صلب شريعتنا الإسلامية، موضحا أن من واجبنا قول الكلمة الطيبة للناس بما يعزز التفاؤل ويصنع الأمل في القلوب والإخلاص للوطن والأمة.
وأشار إلى أن الاستقلال يلتقي مع رسالة الانبياء التي جاءت لإخراج الناس من الظلم إلى العدل، وإخراجهم من عبادة الأصنام إلى عبادة رب العباد.
وأعلن الوزير الخلايلة خلال الملتقى توزيع 400 قسيمة شرائية، ومساعدات مالية بواقع 10 آلاف دينار، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا، و50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي مقدمة من أحد المحسنين، إضافة إلى تنفيذ مشاريع انتاجية تهدف إلى نقل الأسر من الفقر والبطالة إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات، وصرف مساعدات شهرية ثابتة للأسر العفيفة وطلبة العلم والأيتام الفقراء من أبناء المزار الشمالي


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