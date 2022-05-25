وطنا اليوم:قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تأجيل موعد عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الترتيبات المتعلقة بموسم الحج للعام 1443 هـ إلى يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة (12) ظهراً في قاعة المؤتمرات الكبرى في مسجد الشهيد الملك المؤسس – العبدلي
تأجيل موعد إعلان ترتيبات الحج ليوم غد
25 مايو 2022
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